Entwürfe von ETH-Studierenden – Neue Visionen für Metrostationen unter den Zürcher Spitälern Eine verkehrte Pyramide mit Liften bis 90 Meter unter dem Zürcher Unispital oder eine zweistöckige U-Bahn-Station unter der Forchstrasse. Das sind die Ideen von angehenden Ingenieuren. Pascal Unternährer

Pyramide mit Kopf nach unten: 90 Meter unter dem Boden besteht eine U-Bahn-Station, darüber kommt ein Lift- und Terrassensystem mit Take-away-Läden, Parkings und Durchgängen zu den Hochschulen. Option: Verbindung zum SBB-Weinbergtunnel (links). Skizze: PD

Die Studentin aus Erlenbach steht in der Züri-Metro und erreicht nach wenigen Minuten die U-Bahn-Station ETH/Universitätsspital. Sie steigt aus, betritt einen Lift, der sie 70 Meter nach oben befördert. Auf dieser Plattform angekommen, gönnt sie sich einen Coffee to go. Darauf nimmt die junge Frau eine Rolltreppe, die sie zu einem unterirdischen Gang bringt, der wiederum zur Uni führt.

Die unterirdische Konstruktion gleicht einer Pyramide, die man auf den Kopf gestellt hat. Die unterste Stufe, also die Spitze der Pyramide, bildet ein Schacht, der bis zur Station reicht. An der Oberfläche im künftigen Gloriapark an der Kreuzung Rämi-/Gloriastrasse sorgt ein durchsichtiges Dach dafür, dass die Terrassen und der Schacht mit möglichst viel natürlichem Licht geflutet werden.