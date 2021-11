Embrach – Neue Volg-Filiale mit sechs Wohnungen geplant Die Volg an der Dorfstrasse soll durch einen Neubau ersetzt werden. Der Standort für das Ladenprovisorium während der Bauzeit ist noch nicht definitiv. Thomas Mathis

Das Gebäude an der Dorfstrasse soll einem Neubau mit Volg-Laden und Mietwohnungen weichen. Foto: Thomas Mathis

In den Volg von Embrach gelangt man heute über eine Rampe. Das könnte sich bald ändern, denn die Eigentümerin Landi Züri Unterland will das Gebäude an der Dorfstrasse durch einen Neubau ersetzen. Geplant ist im Erdgeschoss eine neue Volg-Filiale mit einem ebenerdigen Eingang. In den oberen Stockwerken sollen insgesamt sechs Mietwohnungen entstehen. Seitlich zum Laden sind Parkplätze für Kundinnen und Kunden geplant, die Tiefgarage ist für Mieterinnen und Mieter gedacht.

«Der Neubau wird ziemlich ähnlich aussehen wie das bisherige Gebäude», sagt Walter Kipfer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Genossenschaft Landi Züri Unterland. Das markante Türmchen werde nicht verschwinden. Veränderungen gebe es insbesondere im Innern des Ladens. «Derzeit befinden sich die Ladenflächen auf verschiedenen Ebenen. Das ist umständlich für die Bewirtschaftung.» Mit dem Neubau entstehe ein kunden- und mitarbeiterfreundliches Geschäft mit Aufenthaltsräumen für Mitarbeitende und Lagerräumen. Die Ladenfläche wird etwa gleich gross sein wie bisher, und auch beim Sortiment soll es keine markanten Änderungen geben.