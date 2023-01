Freiwilllige gesucht – Neue Wanderroute für Amphibien in Dietlikon Damit die Tausenden Frösche, Kröten und Molche die Bassersdorfstrasse in Dietlikon unbeschadet überqueren können, sind freiwillige Helfer gesucht. Monique Peters

Im Eimer können die Erdkröten die Strasse gefahrlos überqueren. Foto: PD

Jedes Jahr, wenn im Februar/März die Nächte milder werden, wandern Tausende Frösche, Kröten und Molche von ihrem Landlebensraum zu den Gewässern und den umliegenden Feuchtgebieten, um sich darin fortzupflanzen. Dabei müssen sie stark befahrene Strassen überqueren, was für die Tiere oft tödlich endet. Diese gefährliche Wanderung wurde im vergangenen Frühling von aufmerksamen Bewohnern an der Bassersdorferstrasse in Dietlikon bemerkt und gemeldet. Die Tiere wandern vom Wald im Gebiet Gubel zu den Weihern im Klimm und in der Rütenen.

Sicheres Geleit über die gefährliche Strasse

Damit die Tiere künftig gefahrlos das Laichgewässer erreichen, will die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich einen Leitzaun errichten. Entlang des Zauns sind Eimer im Boden eingelassen, in welche die Amphibien auf der Suche nach einem Durchgang hineinfallen. Ein solcher Zaun muss jedoch betreut werden. Freiwillige Helferinnen und Helfer tragen die Eimer mit den Amphibien über die Strasse und lassen die Tiere dort frei. So können sie die Wanderung bis zum nahen Weiher fortführen und dort mit dem Laichgeschäft beginnen.

So ein Zaun mit Eimer soll auch in Dietlikon erstellt werden. Foto: PD

Für die neue Zugstelle in Dietlikon sind dringend freiwillige Helfer gesucht, welche bereit sind, bei kühler und nasser Witterung in den Morgen- und Abendstunden im Dienste der Amphibien draussen unterwegs zu sein. Die Wanderung der Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche dauert in der Regel etwa sechs Wochen und erfolgt hauptsächlich im März.

