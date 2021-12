Zürcher Trends auf Social Media – Neue Winterhobbys, fotogene Brücken und bunte Getränke 2021 wurde auf Instagram viel gepostet, sehr viel gepostet. Auch Zürcher Sujets. Sechs Orte in der Stadt, die besonders oft in unserem Feedback vorkamen. Annik Hosmann

Die Aussicht vom Negrellisteg ist auf Instagram beliebt und löst offenbar bei vielen Grossstadtgefühle aus. Foto: Samuel Schalch

Negrellisteg

Er war wohl einer der Bauten, deren Einweihung am sehnlichsten erwartet wurde 2021: der Negrellisteg über das Zürcher Gleisfeld. Die Architektur – vor allem die geschwungenen Treppen – waren als Fotosujet auf Instagram mindestens so beliebt wie die Aussicht auf die Gleise in Richtung Hardbrücke. Dabei war der Negrellisteg, der den Kreis 4 und den Kreis 5 verbindet, bei Tag wie bei Nacht beliebt. Und: Auch die Sonnenuntergänge, die von der neuen Brücke zu beobachten sind, passen perfekt in die Insta-Ästhetik.

Eisbaden im Zürichsee

Vergangenen Winter hatten viele Zürcherinnen und Zürcher ein neues Lockdown-Hobby: Schwimmen bei eisigen Temperaturen. Als erfrischend und anschliessend aufputschend wird das Eisbaden beschrieben. Besonders beliebtes Fotosujet war dabei der Zürichsee: Die – vorzugsweise verschneiten – Hügel, die Spiegelung auf der Oberfläche und natürlich die hartgesottenen Schwimmerinnen und Schwimmer selbst tauchten beinahe täglich im Feed und in den Storys auf. Denn neben der pittoresken Kulisse will verständlicherweise auch der überwundene Schweinehund präsentiert werden.