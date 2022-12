Gemeindeversammlung Bassersdorf – Neuem Kindergarten und Budget zugestimmt Der Voranschlag für 2023 steht, ein neuer Kindergarten noch nicht. Beides ist aber bewiligt und auf gutem Weg. Zudem gabs Neuigkeiten zur Kulturgütersammlung der Gemeinde. Christian Wüthrich

In dieses Baltenswiler Bauernhaus (Bildmitte), das momentan umgebaut wird, lässt die Gemeinde Bassersdorf einen neuen Kindergarten einbauen. Foto: Google Streetview

In der BXA-Sporthalle hat die Gemeindeversammlung von Bassersdorf am Dienstagabend das Budget 2023 behandelt. Der Antrag des Gemeinderats wurde nicht verändert und sieht wie im Vorjahr ein exakt ausgeglichenes Budget vor. Dies weil der vermeintliche Überschuss nicht als solches ausgewiesen wird, sondern als Einlage in die finanzpolitische Reserve verbucht wird. Insgesamt legt die Gemeinde im kommenden Jahr somit 3,7 Millionen Franken auf die hohe Kante.