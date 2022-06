Pläne am Balsberg – Neuer Aldi wird ein Grenzfall Kloten bewilligt, was in diesem Fall ennet der Grenze in Opfikon gebaut wird: die nächste Aldi-Filiale der Region anstelle von Stöckli im Bürokomplex am Balsberg. Christian Wüthrich

Der Blick von der bestehenden Filiale im ZRH-Haus über die Schaffhauserstrasse zum Bürokomplex, wo Aldi in das frühere Ladenlokal des Ski- und Bike-Herstellers Stöckli einziehen wird. Foto: Christian Wüthrich

Erst kürzlich hat Aldi eine erste Filiale in Kloten eröffnet. Nun liegt im Stadthaus von Kloten schon wieder ein Baugesuch für einen weiteren Aldi auf. Wobei der sich eigentlich gar nicht richtig in Kloten befindet. Zumindest 80 Prozent davon liegen nämlich ennet der Gemeindegrenze auf Opfiker Gebiet. Die Erklärung, weshalb dennoch die Klotener Baubehörden allein darüber befinden, liegt in einer bauplanerischen Kuriosität.