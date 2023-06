Nicht eingehaltene Hilfsfristen – Neuer Ambulanzstandort in Bülach soll auch Rafzerfeld dienen Der Rettungsdienst in Bülach soll künftig am Autobahnende statt beim Spital stationiert sein. In Rafz befürchtet man, dass die Hilfsfristen trotzdem nicht eingehalten werden können. Thomas Mathis

Ende 2024 soll der neue Standort des Rettungsdienstes in Bülach-Nord in Betrieb genommen werden. Symbolfoto: Spital Bülach

Noch im November sah es danach aus, als ob in Hüntwangen dereinst eine Ambulanz stationiert sein würde. Denn die kantonal festgelegte Frist von 15 Minuten, in der ein Rettungswagen an Ort und Stelle sein soll, wird im Rafzerfeld oft nicht eingehalten. 2019 dauerte es in Rafz in der Hälfte der Fälle mehr als eine Viertelstunde. Darüber sind Politik und Bevölkerung schon länger besorgt. Und angesichts der grossen Baustelle im Hardwald sowie der geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt Eglisau sind die Befürchtungen im Norden des Kantons noch gewachsen.