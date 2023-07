Jürg Meier wird berufen – Neuer Finanzchef im Spital Bülach Das Spital Bülach hat einen neuen Finanzchef. Er wird seine Stelle am 1. Januar 2024 antreten.

Jürg Meier wird neuer Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung des Spitals Bülach. Dies teilt die Spital Bülach AG aktuell mit. Der 50-jährige Finanzexperte verfüge über eine breite Erfahrung im Gesundheitswesen im stationären wie auch im ambulanten Bereich sowie bei Krankenkassen. Stellenantritt ist für Meier am 1. Januar 2024.

Jürg Meier ist unter anderem ausgebildeter Kaufmann und Spitalexperte mit eidgenössischem Diplom. Zudem verfügt der ausgebildete Betriebsökonom über einen Abschluss als Bachelor of Science in Business Administration GSBA und einen Master in Accounting & Finance der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Bisher war er in verschiedenen Führungsfunktionen im Gesundheitswesen tätig. Am Kantonsspital Winterthur arbeitete er über 10 Jahre lang in verschiedenen Positionen, zuletzt als stellvertretender Direktor Finanzen. Aus seiner Tätigkeit bei der CSS-Versicherung in Luzern und bei der Swica in Winterthur bringt er Kenntnisse des Krankenversicherungswesens mit.

Bis zu seinem Wechsel ans Spital Bülach im Januar 2024 ist er als Geschäftsleiter des Medizinischen Zentrums

Brugg für die operative Führung und strategische Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich. Der Bereich Finanzen umfasst am Spital Bülach die Abteilungen Controlling und Finanzbuchhaltung, Medizincontrolling und die Patientenadministration mit 34 Mitarbeitenden. Als CFO und Leiter des Finanzbereichs ist Jürg Meier Mitglied der Geschäftsleitung, die mit CEO Dr. Doris Benz aus sieben Personen besteht.

