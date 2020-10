Wechsel in Stadtverwaltung Bülach – Neuer Leiter Umwelt und Infrastruktur Der Stadtrat hat Dirk Kauffeld per 1. März 2021 als neuen Leiter Umwelt und Infrastruktur ernannt. Der 53-Jährige übernimmt die Führung der Abteilung mit den Bereichen Infrastruktur, Tiefbau und Umwelt. Zudem gehört er in seiner Funktion der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung an.

Dirk Kauffeld ist in Bülach neuer Leiter der Abteilung Umwelt und Infrastruktur. Foto: PD

Dirk Kauffeld arbeitet seit 25 Jahren im Umwelt- und Entsorgungsbereich. Seit 2009 leitet er die Wasser- und

Abfallbewirtschaftung am Flughafen Zürich. Der Stadtrat sei überzeugt, mit Dirk Kauffeld eine gut qualifizierte Persönlichkeit als Leiter Umwelt und Infrastruktur gewonnen zu haben, heisst es in einer Medienmittelung.

Aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und eines Masterstudiums in Energie und Ressourceneffizienz verfüge Dirk Kauffeld über viel Know-how im Umwelt- und Entsorgungsbereich. Als gelernter Chemikant mit

anschliessendem Ingenieurstudium bringe er Verständnis für ingenieurtechnische Themen mit. Führungserfahrung habe Dirk Kauffeld in seiner mehrjährigen Tätigkeit am Flughafen Zürich als Leiter Wasser- und Abfallbewirtschaftung gesammelt.

Dirk Kauffeld wird die Nachfolge von Heinz von Moos antreten. Von Moos führt die Abteilung seit 1. Februar 2016. Er hat sich entschieden, im Frühling 2021 vorzeitig in Pension zu gehen.

red