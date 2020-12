Nach Fund in den USA – Neuer Monolith in Rumänien aufgetaucht Nach dem mysteriösen Fund in der Wüste von Utah wurde nun auch in Rumänien ein Metallmonolith entdeckt. Die örtlichen Behörden wollen herausfinden, wem er gehört.

Fast gleich gross, aber nicht gleich hochwertig: Nutzer auf sozialen Netzwerken bemerkten Unterschiede in der Herstellung des rumänischen Monoliths im Vergleich zu demjenigen aus den USA. Foto: Ziar Piatra Neamt

Wurde es ihm in der Wüste etwa zu heiss? Nachdem im US-Bundesstaat Utah ein metallener Monolith aufgetaucht und plötzlich wieder verschwunden war, wurde lokalen Medienberichten zufolge ein ähnliches Objekt auf einem Hügel im Norden Rumäniens entdeckt.

Ein Team rund um den Piloten Bret Hutchings hat das metallene Gebilde am 26. November gesichtet. Gegenüber lokalen Medien beschrieb er das Objekt als das «seltsamste Ding, das mir in all meinen Jahren des Fliegens dort draussen begegnet ist». Er vermutet dahinter einen Künstler oder Fan des Kultfilms «2001: A Space Odyssey» von Stanley Kubrick, wo ein ebensolcher Monolith vorkommt.

Der rumänische Monolith befindet auf dem Hügel Batca Doamnei in der Stadt Piatra Neamț (Kreuzburg an der Bistritz), nach Angaben der örtlichen Behörden auf geschütztem Boden einer archäologischen Ausgrabungsstätte. Normalerweise bräuchte man dafür eine staatliche Genehmigung. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, wie ein Beamter nach Angaben des «Daily Mirror» dem lokalen Sender KSL TV mitteilte.

Der rumänische Monolith besteht aus drei etwa vier Meter hohen Platten, die einen dreieckigen Grundriss bilden. Er besitzt somit etwa die gleichen Masse wie der Monolith aus Utah. Im Unterschied zu seinem amerikanischen Pendant kommt der Monolith aus Rumänien jedoch etwas weniger hochwertig daher. Auf sozialen Medien hatten Nutzer bereits auf die «schäbige» Verschweissung des rumänischen Monoliths hingewiesen. «Sieht so aus, als ob die Ausserirdischen, die diesen (Monolith) hier zurückgelassen haben, ein kleines Budget hatten», meinte ein Nutzer auf Youtube.

Bereits wieder verschwunden: Foto des Metallmonolithen in der Wüste von Utah vom 18. November. Foto: AP / Keystone

sho