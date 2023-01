Umzug im gleichen Dorf – Neuer Standort für Spirella-Fabrikladen Der Spirella-Fabrikladen in Embrach ist von der Dorfstrasse an den neuen Standort Tannenstrasse 98 umgezogen. Marlen Wittwer

Freuen sich über den neuen Standort: Michèle Bottlang, Filialleiterin Marlen Wittwer, Daniela Zogg (von links). Foto: PD

Seit 60 Jahren ist die MSV-Spirella-Gruppe der Leidenschaft verpflichtet, trendige und schöne Badaccessoires für das Zuhause zu entwickeln. Der Spirella Fabrikladen am neuen Standort hat eine bedeutend grössere Ladenfläche und bietet eine grosse Auswahl an Produkten für das Badezimmer an. Neu im Sortiment sind praktische Haushaltsartikel der Marke der Muttergesellschaft MSV. Es stehen immer genügend Parkplätze zur Verfügung und eine gemütliche Kaffeeecke lädt zum Verweilen ein.

Der neu eingerichtete Laden ist hell und beeindruckt mit seinen Farben. Er bietet Duschvorhänge, Stangen, Teppiche, Seifenspender, Seifenschalen, Zahnbecher, Abfallbehälter, Handtuchhalter und vieles mehr in grosser Auswahl – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Es werden Designs aller Art angeboten, verschiedene Materialien, Farben und Formen. Zudem hat es eine grosse Vielfalt an Frottiertüchern, in bester Qualität und verschiedenen Farben. Sie sind passend und gut kombinierbar mit den Accessoires.

Duschvorhänge auf Mass

Seit der Gründung ist Spirella auf die Produktion von Duschvorhängen und Stangen spezialisiert. Beides wird nach Bedarf auf Mass angefertigt. Weiterhin gilt ein Rabatt von 15 Prozent auf das gesamte Sortiment. Es besteht zudem ein Bereich mit diversen Artikeln zu Liquidationspreisen. Ein Besuch im neuen Fabrikladen mit seiner grossen, farbenfrohen Auswahl ist durchaus inspirierend, um das Badezimmer zu einem Raum der Harmonie und des Wohlbefindens zu gestalten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.