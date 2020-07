Rettungsdienst Spital Bülach – Neuer Standort in Kloten Der Rettungsdienst des Spitals Bülach zog von seinem Standort in Bassersdorf nach Kloten um und ist dort am Standort der Stützpunktfeuerwehr Kloten präsent.

Jean Mezghini, Leiter Rettungsdienst Spital Bülach (links), erhält von Marc Osterwalder, Bereichsleiter Lebensraum und Sicherheit Stadt Kloten, symbolisch den Schlüssel für den neuen Standort in Kloten. Foto: PD

Neben seinem Standort am Spital Bülach war der Rettungsdienst seit dem 1. Juli 2019 am provisorischen Standort Bassersdorf auch im Süden des Zürcher Unterlandes präsent. Jetzt ist er von dort an den definitiven Standort Kloten gezügelt. An der Dorfstrasse 56 sind im gleichen Gebäude die Stützpunktfeuerwehr Kloten, die Stadtpolizei Kloten, die Kantonspolizei und die Zivilschutzorganisation Hardwald untergebracht. Der Rettungsdienst des Spitals Bülach ist in Kloten mit zwei Rettungswagen und vier Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern vor Ort. Vor hier werden vor allem die Südgemeinden des Zürcher Unterlandes wie Kloten, Opfikon, Oberglatt, Bassersdorf, Nürensdorf, Winkel und Oberembrach versorgt.

15 Einsätze pro Tag

Im Jahr 2019 war der Rettungsdienst des Spitals Bülach täglich 15-mal im Einsatz. Damit half er bei 5400 Einsätzen Menschen in Not. Unterstützt wird er dabei vom eigenen Notarzt, der über 800-mal ausrücken musste. «Wir freuen uns auf den neuen Standort in Kloten. Durch die Präsenz des Rettungsdienstes vor Ort konnten wir der Bevölkerung in den umliegenden Gemeinden deutlich schneller helfen», sagt Jean Mezghini, Leiter Rettungsdienst. «Durch die Nähe mit der Feuerwehr, der Stadtpolizei Kloten, der Kantonspolizei und dem Zivilschutz entstehen wertvolle Synergien», ist sich der Rettungsdienstleiter sicher.

Das Team des Rettungsdienstes Bülach besteht aus insgesamt 50 Rettungssanitätern, 20 Notärzten und vier Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug.

( red )