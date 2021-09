Narli öffnet in Bülach – Neuer Supermarkt mit Bäckerei und Metzgerei in der Altstadt An der Bülacher Bahnhofstrasse findet man ab 17. September auf über 900 Quadratmetern Spezialitäten aus verschiedensten Ländern. Daniela Schenker



Narli-Geschäftsführer Faruk Sacinti (rechts) und Ibrahim Kurtal, Inhaber Bülibeck, kurz vor der Eröffnung ihres Ladens. Foto: Sibylle Meier

Im ehemaligen Spar an der Bahnhofstrasse 3 in Bülach hat sich viel getan. Auf über 900 Quadratmetern ist in den vergangenen Wochen ein übersichtlicher und grosszügiger Lebensmittelladen mit Produkten aus vielen Ländern entstanden. Narli Lebensmittel bietet unter anderem Spezialitäten aus Italien, der Türkei, Griechenland, Spanien und vom Balkan.

Die haltbaren Produkte füllen bereits die übersichtlich geordneten Regale: Teigwaren aus Italien, Wein aus Portugal, Dörrfrüchte aus der Türkei, Kekse aus Spanien. Die Auswahl ist immens und bestens dazu geeignet, Heim- oder Fernweh der Kundschaft zu stillen. «Noch fehlen die Landesflaggen über den Gängen», sagt Geschäftsführerin Nurra Sacinti, Ehefrau des Inhabers. Diese Orientierungshilfe wird angesichts des grossen Angebots bestimmt geschätzt. Die Gänge sind so breit, dass man mit dem Einkaufswagen bequem durchkommt.