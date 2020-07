Musikclub in Dielsdorf – Neuer Treffpunkt für Rock- und Popfans Die Silvercube Lounge spielt Musik für Anhänger der 70er- bis 90er-Jahre. Gleichzeitig können im Musikclub Bands mit modernstem Studioequipment üben. Renato Cecchet

Serah und Andre Roth betreiben Musikclub und Übungsraum in einem. Foto: Renato Cecchet

An der Ruchwiesenstrasse 5 in Dielsdorf geht es schon eine Zeitlang laut zu und her. Im Parterre fallen einerseits im ortsansässigen Bowlingcenter geräuschvoll die Kegel. Aber auch im 1. Untergeschoss des gleichen Gebäudekomplexes herrschen laute Klänge in Form von Rock- und Popmusik vor. Es ist der Wirkungsort von Serah und Andre Roth. Das Ehepaar betreibt dort unten den Musikklub Silvercube Lounge und vermietet diesen auch als Übungsraum an Bands.