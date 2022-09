Neuer Verein in Rafz – Neuer Verein will Bevölkerung über 55 eine Stimme geben Ab Oktober wird die neue Vereinigung «55plus-rafz» aktiv.

Die Gründungsmitglieder Walter Neukom, Urs Schmidli, Franz Hänseler und Hans-Ulrich Maag haben den neuen Verein ins Leben gerufen. Foto: PD

Die repräsentative, überparteiliche und gemeinnützige Interessensgemeinschaft will 55plus-Bewohnerinnen und Bewohnern von Rafz eine aktive und koordinierte Stimme verleihen. Die Haupttätigkeit des Vereins ist die Entwicklung von Projekten für Rafz zum Wohle aller Generationen. «55plus-rafz» ist sachbezogen sowie politisch und konfessionell unabhängig. Der Verein will dabei bewusst auch die gesellschaftlichen und freundschaftlichen Aspekte untereinander pflegen. Aktuelle Projekte während der Startphase sind: die Zentrumsentwicklung Rafz, das Altersheim Peteracker, der Ortsbus sowie diverse Kleinprojekte. Dazu kommen stetig wachsende Angebote für Mitglieder in Form unentgeltlicher Dienstleistungen. Der Verein bietet derzeit aktive Unterstützung zu folgenden Themen: PC-Wissen (Office-Paket, Mail-Account erstellen/anpassen, Verkehr mit Institutionen wie Banken etc.), Neues Handy oder PC einrichten, Behördenverkehr, Baufragen, Natur (Pilze, Pflanzen, Wasser etc.), Tierwelt (Umgang, Schutz, Verletzungen etc.) und Fotografie (Ausrüstung, Motivwahl, Archivierung).

Kontakt über die Webseite

Der Hauptkommunikationskanal des neuen Vereins ist die Webseite www.55plus-rafz.ch. Hier werden

alle Projekte laufend aktualisiert. Zudem bietet sich online die bequeme Möglichkeit, mit den Vereinsmitgliedern in Kontakt zu treten, ein neues Thema einzubringen oder sich für eine Mitgliedschaft zu bewerben respektive anzumelden. Die erste Generalversammlung des Vereins findet am 3. November um 19 Uhr im Saal des Gemeindehauses statt. Wer als Gast daran teilnehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.

red

