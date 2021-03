Standort Zürcher Unterland – Neuer Wirtschafts- und Gewerberat lanciert Innovationspreis Um die Unternehmen in der Region noch besser zu unterstützen, hat Standort Zürcher Unterland einen Wirtschafts- und Gewerberat gegründet. Dieser verleiht im nächsten Herbst erstmals einen Innovationspreis. Barbara Stotz Würgler

Die Unterländer Unternehmen mehr in den Fokus rücken wollen (von links) Michael Ricklin, Präsident des Bezirksgewerbeverbands Dielsdorf, Oliver Schärli, Leiter Firmenkunden Zürich-Nord bei der Zürcher Kantonalbank, und Dariush Daftarian, Co-Geschäftsführer von Standort Zürcher Unterland. Foto: Sibylle Meier

Der ZKB-Innovationspreis Zürcher Unterland wird erstmals am 1. Oktober anlässlich des Wirtschafts-Symposiums Zürich-Nord von Standort Zürcher Unterland (StaZU) in Glattfelden verliehen. Das Preisgeld in der Höhe von 5000 Franken offeriert die Zürcher Kantonalbank. Bewerben dürfen sich im Zürcher Unterland ansässige Firmen und Unternehmen. «Mit dem Preis sollen produzierende Unternehmen und weitere KMU in der Region für Innovationen in ihren Unternehmen ausgezeichnet werden», erklärt Dariush Daftarian, Co-Geschäftsführer von StaZU, die Idee.

Eingereicht werden können Produkt-, aber auch Prozessinnovationen, wie beispielsweise ein neues Herstellungsverfahren oder ein innovatives Geschäftsmodell. Die offizielle Ausschreibung erfolgt im Sommer. Sowohl der Innovationspreis als auch das Wirtschaftssymposium sind die ersten von zwei «Leuchtturmanlässen» des im vergangenen Herbst gegründeten Wirtschafts- und Gewerberats der StaZU.