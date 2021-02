Flughafen Zürich – Neues Antigen-Testangebot Mit einem Antigen-Corona-Schnelltests kann das Testresultat innert 15 bis 20 Minuten direkt vor Ort mitgeteilt werden.

Am Flughafen Zürich kann neben den bisherigen Methoden neu auch ein Antigen-Test durchgeführt werden. Foto: PD

Die Firmen Checkport und Ender Diagnostics erweitern das Testangebot am Flughafen Zürich und bieten ab dem 1. März 2021 im Covid-Testcenter im Terminal 2 neben PCR-Speicheltests neu auch Antigen-Tests via Abstrich im Nasen-/Rachenbereich an. Mit den angepassten Öffnungszeiten können Passagiere und Besucher täglich ab 4 Uhr bis 20 Uhr ohne Voranmeldung sowohl einen PCR- als auch einen Antigen-Schnelltest am selben Ort durchführen.

Das Testresultat des Antigen-Schnelltests wird innert 15 bis 20 Minuten direkt vor Ort mitgeteilt. Das Testangebot ist für Personen ohne Symptome gedacht, die ein negatives Testresultat zum Reisen benötigen. Tests im Rahmen der nationalen und kantonalen Teststrategie werden nicht durchgeführt. Ein Antigen-Schnelltest kostet 80 Franken und kann mit allen gängigen Kreditkarten vor Ort bezahlt werden. Checkport setzt mit den zusätzlich geschaffenen Arbeitsplätzen eigenes medizinisch ausgebildetes Fachpersonal für die Testabnahme und -auswertung ein, das bis zu 60 Antigen-Tests pro Stunde durchführen kann.

red