Häusliche Gewalt – Neues Banksy-Kunstwerk aufgetaucht – mit ernster Botschaft «Kampf gegen Gewalt an Frauen. Sogar am Valentinstag. Immer!» Auf Instagram gibt sich der britische Künstler als Autor eines Werkes zu erkennen, das auf häusliche Gewalt zum Thema hat.

1 / 3 Die Frau lächelt scheinbar, obwohl sie übel zugerichtet worden sein muss: eine Nahaufnahme des jüngsten Werkes des britischen Künstlers Banksy. (14. Februar 2023) AFP

Pünktlich zum Valentinstag ist in Grossbritannien ein neues Werk des berühmten britischen Street-Art-Künstlers Banksy aufgetaucht. An einer Wand in Margate im Südosten Englands prangt seit Dienstag das Bild «Valentine’s Day Mascara» offenbar zum Thema häusliche Gewalt: Es zeigt eine im Stil der 1950er Jahre gekleidete Hausfrau mit einem geschwollenen Auge und einem fehlenden Zahn, die ihren Partner in eine echte, an der Häuserwand lehnende Gefriertruhe schiebt.

Der britische Graffiti-Künstler, der seine Identität verbirgt, hatte sich auf im Onlinedienst Instagram als Autor des Werks zu erkennen gegeben. Dort veröffentlichte er auch drei Bilder des Werks – zwei davon als Nahaufnahmen. Sie zeigen eine mit einer blauen Schürze bekleideten Frau, deren Hände in gelben Spülhandschuhen stecken. Obwohl ihr Gesicht offenbar übel zugerichtet ist, lächelt sie.

Anwohnerin Amanda Barden gefiel die Aktion. Häusliche Gewalt sei ein «echtes Thema, über das die Leute reden können», sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. «Ich denke, der Verweis auf den Valentinstag bringt die Leute auch dazu, das zu tun.»

Mutmassliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung wollten die Kühltruhe am Dienstag offenbar fortschaffen und boten den zahlreichen Schaulustigen damit Anlass zu der Spekulation, dies sei womöglich Teil von Banksys Inszenierung. «Die Leute sagten so etwas wie: ‹Halt, hör auf, du weisst, dass das ein Banksy ist, oder?›», sagte die 35-jährige Anwohnerin Laura Holden der AFP. Die mutmasslichen Behördenmitarbeiter hätten daraufhin erwidert, sie hätten die Erlaubnis, alles mitzunehmen.

Banksy erregt mit seinen Kunstwerken immer wieder Aufsehen. Seine Werke sind zu Millionenbeträgen verkauft worden. Zuletzt verkaufte der berühmte Graffiti-Künstler über eine Organisation 50 Siebdrucke in limitierter Auflage zugunsten von Zivilisten in der Ukraine.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.