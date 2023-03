Sweet Home: 10 Entdeckungen für das Zuhause – Neues Design zieht ein Gemütliche Sessel, poppige Leuchten, elegante Gartenmöbel: Diese attraktiven Trouvaillen begleiten uns in die neue Wohnsaison. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wie ein Frühlingsjäckchen

Umarmung: Neue Sessel mit Polster, die sanft um- und einhüllen. Foto: Muuto

Das wichtigste Kleidungsstück im Frühling ist das kleine Jäckchen, das auch Cardigan heisst. Denn so freundlich die Sonne schon scheinen mag, so richtig warm wird es noch nicht. Wahrscheinlich haben die Designer von Normal Studio, die den neuen Sessel «Wrap» für Muuto entworfen haben, auch ein bisschen an dieses sanfte, kuschelige Gefühl gedacht, das entsteht, wenn man sich in etwas Weiches, Warmes einhüllt. Die Polsterung des Sessels breitet sich elegant und entspannt aus über eine filigrane Metallbasis mit leichten Füssen – und hüllt einen auf ähnlich liebevolle Art ein wie ein Frühlingskjäckchen.