Wallisellen – Neues Ehrenmitglied für den Fussballclub Pascal Oliver Hauser wurde an der 103. Generalversammlung des FC Wallisellen für seine besonderen Verdienste für seinen Stamm- und Herzensverein zum Ehrenmitglied ernannt. Fussballclub Wallisellen

Seit 47 Jahren mit dem Walliseller Fussbalclub verbunden: Pascal Hauser. Foto: PD

Das Urgestein des Fussballclub Wallisellen hat den Verein in den vergangenen zwei Jahrzehnten als Trainer, Technischer Leiter, Koordinator, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer massgeblich geprägt. Er war unter anderem auch als Leiter Nachwuchs-Trainingslager, Co-Leiter Trainer-Wertschätzungs-Weekend, Leiter Kommunikation, Redaktionsleiter Clubzeitung Heimspiel, 1418coach-Götti und Leiter Strategie & Projekte tätig. Zudem hat er mit seinem unvergleichlichen Engagement einen grossen Anteil daran, dass der Unterländer Traditionsverein, welcher im 2021 sein 100-Jahr-Jubiläum feierte, professionalisiert wurde und 17 Mal in Folge die Auszeichnung «Vorbildlicher Verein» der Fussballregion Zürich erhalten hat.

Grosser Anteil an der Vereinsgeschichte

Pascal Hauser hat in den vergangenen 8 Jahren als Geschäftsführer, 16 Jahren als Vorstandsmitglied, 20 Jahren als Trainer, Technischer Leiter, Koordinator und Funktionär sowie in den 47 Jahren als Vereinsmitglied unendlich viele tolle, lehrreiche, emotionale und unvergessliche Momente in und rund um seinen Fussballclub Wallisellen erleben dürfen. Er ist wohl einer der langjährigsten und verdienstvollsten Ehrenamtlichen und Funktionären des FC Wallisellen in der Vereinsgeschichte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.