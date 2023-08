Neues Geschichtsbuch – Putin erklärt Russlands Schulkindern seinen Krieg Russland sei dank den westlichen Sanktionen ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, schwärmen die Autoren eines neuen russischen Geschichtsbuchs. Doch ein Held wird nur, wer im Krieg stirbt. Zita Affentranger

«Mut und die Bereitschaft, das Leben für die Heimat zu geben» sei charakteristisch für die Nation, wird den Jugendlichen gelehrt: Feier zum Russlandtag im Juni in Moskau. Foto: AP

Wenn diese Woche 650’000 russische Schülerinnen und Schüler nach den langen Ferien in die Schulen zurückkehren, wartet auf die Elftklässler ein druckfrisches Geschichtsbuch. 17- bis 18-Jährige in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten werden das neue Werk ebenfalls bekommen. Sein blauer Einband ist mit der Krim-Brücke und Technikern illustriert, die Raketen bauen. Und es ist topaktuell: Im letzten Kapitel handelt es vom Krieg in der Ukraine. Zunächst war das Buch nicht öffentlich zugänglich, staatliche wie unabhängige russische Medien haben jedoch weite Teile abfotografiert und ins Netz gestellt.