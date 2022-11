Weihnachtliche Geschichte – Neues Kinderbuch aus Wasterkingen In der neuesten Geschichte von Kinderbuchautor Sämi Weber geht es um den Unterschied zwischen dem Samichlaus und dem Weihnachtsmann.

Kinderbuchautor Sämi Weber aus Wasterkingen liefert pünktlich auf die Adventszeit sein neuestes Werk. Foto: Thomas Egli

Sämi Webers Erzählungen liefern stimmige Antworten auf die Fragen, weshalb Samichlaus und Schmutzli ohne Esel unterwegs sind, weshalb Schmutzli so viel über die Kinder weiss und weshalb die Kinder manchmal mehr als einen Samichlaus sehen. In seiner neuen Geschichte «Santa der Weihnachtsmann», die seit wenigen Tagen in allen Buchhandlungen erhältlich ist, beschreibt er auf humorvolle Art und Weise den Unterschied zwischen dem Samichlaus und dem Weihnachtsmann. Die beiden Männer sehen sich zwar zum Verwechseln ähnlich. Doch der eine besucht die Kinder am 6. Dezember; der andere an Weihnachten. Der eine bringt Nüsse, Mandarinen und Schokolade; der andere Weihnachtsgeschenke. Auf seinem Flug zu den Kindern kommt Santa Claus vom rechten Weg ab und kracht ausgerechnet ins Waldhüsli, wo sich Samichlaus und Schmutzli auf den Besuch bei den Kindern vorbereiten. Nach einem heftigen Streit, bei dem beide für sich in Anspruch nehmen, der «richtige Samichlaus» zu sein, gelangen sie am Ende zur Einsicht, dass sie ja beide das Gleiche wollen. Und einigen sich auf eine friedliche Co-Existenz.

Sämi Webers Erzählungen erscheinen jeweils als Buch und als Hörspiel mit der bekannten TV-Moderatorin Sandra Studer als Erzählerin und als Eichhörnchen Nikki. Die fünfte Folge «Samichlaus, der alte Mann» wurde von der Vereinigung zur Förderung Schweizer Jugendkultur sogar als beste Geschichte des Jahres ausgezeichnet.

Die Geschichte von Sämi Weber gibt es als Buch und als Hörspiel. Foto: PD

