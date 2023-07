Für Zivilstandskreis Bülach – Neues Kino in Freienstein ist bald ein Traulokal Die zivile Heirat ist ab Januar auch im Kinosaal in Freienstein-Teufen möglich.

Ab 1. Januar 2024 kann in Freienstein zivil geheiratet werden. Das teilt die Stadt Bülach mit. Der Stadtrat hat das Neue Kino in Freienstein zum Traulokal innerhalb des Zivilstandskreises Bülach ernannt. Der attraktive Kinosaal in der ehemaligen Spinnerei Blumer biete eine einzigartige Kulisse und Platz für etwa siebzig Personen. Auf Wunsch könne anschliessend an die Ziviltrauung das dortige Catering-Angebot genutzt werden. Wer an einer Trauung im Neuen Kino interessiert ist, darf sich ab September 2023 beim Zivilstandsamt Bülach melden. Zum Zivilstandskreis Bülach gehören die Gemeinden Bachenbülach, Bülach, Eglisau, Embrach, Freienstein-Teufen, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Hüntwangen, Lufingen, Oberembrach, Rafz, Rorbas, Stadel, Wasterkingen, Weiach, Wil und Winkel.

tam

