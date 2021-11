Stadtparlament sagt Nein – Neues Kulturkonzept von Kloten abgeschmettert Keinen Kulturbeauftragten und auch keinen Kulturrat: Klotens Parlament mag keine neuen Ausgaben hierfür bewilligen, egal wie hoch oder niedrig sie sind. Christian Wüthrich

Auch nach dem Nein zum neuen Kulturkonzept von Kloten wird es weiterhin Konzerte im Bücheler-Hus, wie hier mit der Gruppe Schäbbyschigg, geben. Einen Abgesang auf die örtliche Kulturszene insgesamt stellt der Entscheid nicht dar. Archivbild: Leo Wyden

Die Novembersitzung des Klotener Stadtparlaments stand ganz im Zeichen der Kultur. Das bedeutet jedoch nicht, dass Kultur einen besonders hohen Stellenwert geniesst in der Stadt. Am Dienstagabend stellte sich rasch heraus, dass in Sachen Kultur – so sie etwas kostet – nicht viel Spielraum für Neuerungen besteht. Nach 90 Minuten angeregter Debatte sprach sich die bürgerliche Mehrheit im 32 Mitglieder umfassenden Gemeinderat gegen die Einführung eines neuen städtischen Kulturkonzepts aus.

Mit 17 zu 15 Stimmen schafften es SVP, FDP und die Mitte-Partei neue Ausgaben in der Höhe von jährlich 48’000 Franken zu verhindern. So viel mehr hätte es gekostet, wenn es nach dem Stadtrat ginge und die Kulturbelange wieder vermehrt in städtische Hände übertragen würden.