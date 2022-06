Verwunschener Ort in Steinmaur – Neues Leben kehrt im Paradiesgärtli ein Vor einem Jahr wurde der Verein Paradiesgärtli gegründet. Inzwischen hat sich auf dem Areal einiges getan. Vereinspräsidentin Mirjam Sennhauser erklärt ihr Konzept. Ruth Hafner Dackerman

Mirjam Sennhauser ist die Besitzerin des Paradiesgärtli. An ihrem Lieblingsplatz vor einem Werk des Künstlers Beat Kohlbrenner kann sie seelisch auftanken und ihre Sorgen vergessen. Foto: Patrick Gutenberg

Vor wenigen Monaten noch war das Areal rund um das Paradiesgärtli ziemlich verwahrlost. Inzwischen hat Inhaberin Mirjam Sennhauser dafür gesorgt, dass dem verwunschenen Paradies bald wieder Leben eingehaucht wird. Das Haus, etwas versteckt und wie verzaubert in die Umgebung eingebettet, wurde in einer Rekordzeit von eineinhalb Monaten sanft renoviert. Geholfen haben dabei etliche Künstler und Menschen, denen das Paradiesgärtli am Herzen liegt und die früher auf dem Areal lebten. Seit Ende Februar wohnen nun zwei Frauen mit ihren zwei Dalmatinerhunden darin und fühlen sich wohl. Zudem wurde geholzt, und der Paradiesgärtliplatz wurde von der Lägern Kalksteinbrüche AG/Toggenburger planiert.