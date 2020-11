BBC startet Untersuchung – Neues Medienspektakel um Prinzessin Diana Neue Filme und Dokumentationen über Lady Diana werfen alte Fragen wieder auf. Im Zentrum steht ein BBC-Journalist mit unlauteren Methoden. Jetzt wurde eine Untersuchung angekündigt. Meinung Michèle Binswanger

Sie war die Königin der Herzen und der Schmerzen: Prinzessin Diana. Foto: AFP

Es gibt viele Gründe, warum Prinzessin Diana uns bis heute etwas angeht. Und warum sich auch Durchschnittsmenschen mit ihr identifizieren können. Sie war eine der grössten Medienfiguren ihrer Zeit, eine Influencerin, bevor es Influencer gab – und die bis heute wirkt. Sie hat zu ihrer Aschenbrödel-Story zudem eine aufregende Fortsetzung zu bieten: Hier das einfache Mädchen, das sich Prince Charming holt. Und dann von der mächtigen Königsfamilie und der gierigen Medienöffentlichkeit zerstört wird. Eine Prinzessin der Herzen und der Schmerzen.

Die Prinzessin litt nicht einsam im Verborgenen, wie das von Frauen damals erwartet wurde. Sondern sie litt modern, nämlich öffentlich und also für alle sichtbar: Sie litt an ihrer Familie, die sie nicht akzeptierte. An ihrer Ehe, die sehr bald implodierte. Sie litt unter ihrem Ehemann, der eine andere liebte, unter ihrer Position, die sie sich ganz anders vorgestellt hatte.