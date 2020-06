Gastronomie im Wandel – Neues Migros-Restaurant im Zentrum Regensdorf Die Gastronomie erhält im Einkaufszentrum Regensdorf mehr Gewicht. Am Eröffnungstag des Esspunkts sind die Tische innen und auf der Terrasse gut besetzt. Anna Bérard

Nach sieben Monaten Bauzeit hat das neue Restaurant Esspunkt im Einkaufszentrum Regensdorf am 11. Juni eröffnet. Foto: Raisa Durandi

Das Zentrum Regensdorf empfängt die Besucherinnen und Besucher beim Haupteingang mit einem ungewohnten Duft nach Essen. Es ist der erste Tag des Restaurants Esspunkt. Obschon die Eröffnung nur mit einer einfachen Tafel angekündigt worden ist, sind die Gäste zahlreich erschienen. Neugierig, zu erfahren, wie sich der neue Gastrobereich nach sieben Monaten Bauzeit nun tatsächlich präsentiert, reihen sie sich in die Bahnen ein, wie sie zur Corona-Zeit allerorts die Besucherströme lenken. Beim Eingang drückt ein freundlicher Herr den Gästen ein Tablett in die Hand und verweist sie aufs Buffet, wenn sie ein warmes Menü, Sandwich oder einen Salat wünschen, oder an die Bar, wenn sie ein Bier oder Kaffee und etwas zum Knabbern bevorzugen.