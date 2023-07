Parteien – Neues Präsidium An der GV der EVP Bezirk Dielsdorf vom 30. Juni galt es neben den statutarischen Geschäften auch das Präsidium neu zu besetzen. EVP Bezirk Dielsdorf

Nach 21 Jahren im Dienst der Evangelischen Volkspartei (EVP) treten Präsident Daniel Elsener (Wasterkingen) und Vizepräsidentin Renate Herren (Regensdorf) von ihren Ämtern zurück. «Alles hat mal ein Ende und wir freuen uns sehr, diese Aufgaben an neue und jüngere Personen übergeben zu können», sagten die altgedienten Vorstandsmitglieder. Mit Sibylle Schlatter aus Oberglatt und Hanspeter Wilhelm aus Steinmauer (als Präsident) konnten jüngere Kräfte gewonnen und neu in den EVP-Bezirksvorstand gewählt werden. Für die Nationalratswahlen im Herbst 2023 treten aus dem Bezirk Dielsdorf Nadja Giuliani (Gemeinderätin Rümlang) und Hanspeter Wilhelm (Steinmauer) für die EVP an.

