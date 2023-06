Buchberg-Rüdlingen – Wechsel im Präsidium An der 36. Generalversammlung der SVP-Sektion Buchberg-Rüdlingen wurde ein neuer Präsident gewählt. SVP-Sektion Buchberg-Rüdlingen

Am 9. Juni hielt die SVP-Sektion Buchberg-Rüdlingen, hervorgegangen aus der Zusammenlegung der beiden Ortsektionen, ihre 36. Generalversammlung im Restaurant Steinenkreuz ab. Präsident Moritz Riedi konnte den 16 der 45 meist seit Jahren treu zur Partei stehenden Mitgliedern ein junges Neumitglied und als Hauptperson des Abends die Präsidentin der SVP des Kantons Schaffhausen Andrea Müller vorstellen.

Dringend nötige Verjüngung

Hauptgeschäft, neben den statutarischen Traktanden, war die Wahl eines neuen Präsidenten. Moritz Riedi, der vor neun Jahren und 364 Tagen dieses Amt in schwieriger Zeit, quasi als Rettungsanker, übernommen hatte, konnte der Versammlung als Nachfolger den 30-jährigen Tobias Riem vorschlagen und dieser stellte sich anschliessend in überzeugender Manier selbst vor. Er wurde einstimmig als neuer Präsident gewählt. Die Partei, die als relevante politische Kraft im südlichen Kantonsteil kontinuierlich und verantwortungsvoll die Aufgaben gemäss ihren Statuten wahrnimmt, erfährt damit eine dringend nötige Verjüngung. Die Statuten halten fest: Die Partei bekennt sich zur freiheitlichen, demokratischen Staatsordnung und zu den Grundsätzen des Rechtsstaates und fördert in erster Linie das Wohl der Dorfgemeinschaften von Buchberg und Rüdlingen und nimmt zu den öffentlichen Angelegenheiten der Gemeinden in aufbauendem Sinne Stellung.

Am Ende der Versammlung wurde Moritz Riedi als Präsident mit grossem Applaus verabschiedet.

