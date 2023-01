Bauprojekt in Höri – Neues Riegelhaus ersetzt die Brandruine Gut zwei Jahre nach dem Brand in Höri liegen die Pläne für die Rekonstruktion des inzwischen abgerissenen Gebäudes auf. Vorgesehen sind neun Wohnungen. Thomas Mathis

Im Oktober 2020 brannte das Haus an der Wehntalerstrasse in Höri nieder. Archivfoto: Daniel Wülser

Beim Brand vor über zwei Jahren blieb vom Riegelhaus an der Wehntalerstrasse in Höri nicht viel übrig. Der Bau, der zu den ältesten Gebäuden der Gemeinde gehörte und im Inventar kommunaler Denkmäler gelistet ist, war von da an nicht mehr bewohnbar. Monatelang zeugte die Brandruine mit den verkohlten Balken vom Feuerwehreinsatz.