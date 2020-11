Eglisau sagt Ja – Neues Schulhaus kann weiter geplant werden Die Stimmberechtigten haben an der Urne 1,58 Millionen Franken für die weitere Planung des neuen Sek-Schulhauses genehmigt. Fabian Boller

So sieht die geplante Anlage aus. Der Bau soll rund 27,5 Millionen Franken kosten. Foto: zvg

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem neuen Sekundarschulhaus in Eglisau ist erreicht. Die Stimmberechtigten haben an der Urne mit 1226 zu 564 Stimmen einen Projektkredit in der Höhe von 1,58 Millionen Franken genehmigt. Ausserdem wurde auch der notwendige Landkauf für 2,6 Millionen Franken mit 1232 zu 555 Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 55,6 Prozent.

Die Schulpflege kann sich nun an die Arbeit machen und ein konkretes Abstimmungsprojekt ausarbeiten. Der Architekturwettbewerb für das neue Schulhaus im Gebiet Schlafapfelbaum ist bereits abgeschlossen.