Das bisherige Spezialfahrzeug für den Forstbetrieb war in den vergangenen elf Jahren über 10’000 Stunden in Betrieb. Der jetzt nötige Ersatz verschiedener Bestandteile ist sehr kostspielig. Deshalb will der Zweckverband Forstrevier Egg-Ost – Stadlerberg ein neues anschaffen.

Foto: PD