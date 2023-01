Spital Bülach – Neujahrsbaby Aiden hatte es nicht eilig Aiden Tian ist das erste Kind, das 2023 im Spital Bülach zur Welt gekommen ist. Der Kleine hatte seinen Eltern zuvor Geduld abverlangt. Daniela Schenker

Der kleine Aiden Tian auf den Armen seiner Eltern. Foto: Balz Murer

Der schnellste Unterländer 2023 heisst Aiden Tian. Der kleine Junge kam als erstes Baby des neuen Jahres im Spital Bülach zur Welt. Es war gleichzeitig die einzige Geburt an diesem Tag. Dabei hätte der kleine Niederglatter bereits am 20. Dezember des Vorjahres das Licht der Welt erblicken sollen. Er liess sich aber bis 1. Januar um 9.34 Uhr Zeit. Dann endlich durften die Eltern ihren 3910 schweren und 51 Zentimeter grossen Erstgeborenen nach einem unvorhergesehenen Kaiserschnitt zum ersten Mal in die Arme nehmen.