Autounfall in Regensdorf – Neulenker geriet nach Unfall fast auf Bahngleis Ein Neulenker hat in Regensdorf am Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und prallte gegen einen Zaun. Dabei geriet der Wagen beinahe aufs Bahngleis.

Ein Selbstunfall in Regensdorf an der Bahnstrasse ist glimpflich ausgegangen. Foto: Google Street View

Am Freitagabend kurz nach 17 Uhr ereignete sich in Regensdorf an der Bahnstrasse ein spektakulärer Selbstunfall. Ein Neulenker, welcher erst vor rund drei Wochen die Fahrprüfung bestanden hatte, verlor dabei nach massiver Beschleunigung die Herrschaft über sein leistungsstarkes Fahrzeug, worauf dieses nach einer Rechtskurve einen Zaun durchschlug und wenige Meter neben dem Bahngleis im tiefen Gleisschotter zum Stillstand kam. Der Lenker und seine beiden Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Neben der Gemeindepolizei Regensdorf stand der Interventionsdienst der SBB im Einsatz. Für die Bergung des Fahrzeuges mittels Autokran musste darauf das Streckennetz der SBB kurzzeitig gesperrt werden. Der Unfallfahrer muss sich wegen Nichtanpassen der Geschwindigkeit sowie Nichtbeherrschen des Fahrzeuges vor der zuständigen Untersuchungsbehörde verantworten.

far