Massenkarambolage in den USA – Neun Kinder und Jugendliche bei Verkehrsunfall in Alabama gestorben Bei einem Unfall mit mehr als 15 Fahrzeugen starben acht Mädchen eines Heims sowie ein 29-jähriger Vater mit seiner 9 Monate alten Tochter.

Über 15 Fahrzeuge kollidierten auf einer Autobahn in Alabama. In einem Bus eines Mädchenheims starben neun Kinder und Jugendliche. Foto: ABC/Chris Horn

Bei einem schweren Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Alabama sind nach einem Medienbericht zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter neun Kinder und Jugendliche. Der Sender CNN meldete am Sonntag unter Berufung auf die Gerichtsmedizin im Bezirk Butler, in einem Bus eines Mädchenheims seien acht Kinder im Alter zwischen 4 und 17 Jahren gestorben. Die Tallapoosa County Girls Ranch beherbergt vernachlässigte oder missbrauchte Mädchen im schulpflichtigen Alter. Der Fahrer des Buses konnte aus dem brennenden Fahrzeug gezogen werden, die Kinder und Jugendlichen erreichten die Rettungskräfte aber nicht mehr.

In dem zweiten Unfallfahrzeug seien ein 9 Monate altes Mädchen und dessen 29-jähriger Vater getötet worden. Das Kleinkind war nach Angaben des Sheriffs korrekt in einem Kindersitz gesichert, der Aufprall sei aber zu heftig gewesen. Zu dem Unfall, an dem mehr als 15 Fahrzeuge beteiligt gewesen seien, kam es am Samstag bei stürmischem Wetter auf der Autobahn I-65.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.