Im Herbst gibts nur «Chilbi light» – Neun von zehn Chilbis sind abgesagt Den Fans von Magenbrot oder Autoscooter steht eine traurige Saison bevor. Die Schausteller haben die Hoffnung aber noch nicht ganz verloren. Chris Winteler , Mischa Aebi

Die Chilbi in Wädenswil am Zürichsee wird zur «Mini-Chilbi». Foto: André Springer (ZSZ)

«Eine Chilbi nach der andern wurde gestrichen», sagt Peter Howald, Präsident des Schweizer Schaustellerverbands. Die Situation sei gar tragischer als im vergangenen Sommer: «90 Prozent der Chilbis finden 2021 nicht statt.»

Die Chilbi-Saison dauert von August bis Oktober; vor allem in den Kantonen Zürich und Schwyz führe normalerweise praktisch jede Gemeinde eine Chilbi durch, so Howald. Die wenigen Anlässe, die in den kommenden Monaten geplant sind, bezeichnet er als «Chilbi light» – keine Festzelte, kein Barbetrieb.

Wurststand und «Flying Swinger»