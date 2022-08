«Geld ist neutral»: Gespräch zwischen einem Russen und einem Schweizer. Foto: Keystone

Russischer Oligarch ruft seinen langjährigen Schweizer Rechtsanwalt an.

Oligarch: Guten Tag, Herr Egli.

Rechtsanwalt: Ah, Sie sind es wieder!

Oligarch: Ich kann schon wieder nicht schlafen.

Rechtsanwalt: Schon wieder?

Oligarch: Ja. Ist mein Geld wirklich in Sicherheit?

Rechtsanwalt: Ja, ja … wir haben es woanders deponiert … Und ich habe gute Nachrichten für Sie.

Oligarch: Ah ja?

Rechtsanwalt: Ein sehr bekannter und einflussreicher Politiker hier in der Schweiz hat eine Neutralitätsinitiative lanciert.

Oligarch: Und das bedeutet?

Rechtsanwalt: Wenn diese Initiative angenommen wird, dann muss sich die Schweiz nicht nur militärisch aus kriegerischen Konflikten raushalten, sie darf auch keine Sanktionen mehr ergreifen.

Oligarch: Keine Sanktionen?

Rechtsanwalt: Richtig!

Oligarch: Das wäre meine Rettung.

Rechtsanwalt: Meine auch.

Oligarch: Wie bitte?

Rechtsanwalt: Nichts.

Oligarch: Wie heisst der Mann?

Rechtsanwalt: Blocher.

Oligarch: Endlich setzt sich einer für uns Putin-Freunde ein.

Rechtsanwalt: Ja, natürlich.

Oligarch: Aber wie will dieser Blocher die Schweizer überzeugen, ich dachte, alle sind gerade gegen Putin?

Rechtsanwalt: Er hat seine eigene Auslegung von Neutralität.

Oligarch: Nämlich?

Rechtsanwalt: Geld ist neutral.

Oligarch: Geld ist neutral?

Rechtsanwalt: Er findet, egal, ob das Geld von Demokraten oder Diktatoren, von Maklern oder Mördern, von Finanziers oder Folterknechten stammt, wir Schweizer sollten da ganz neutral bleiben und das Geld von allen nehmen.

Oligarch: Gut.

Rechtsanwalt: Mit dem Nazigold haben wir das damals auch schon ähnlich gemacht, sehr erfolgreich.

Oligarch: Ah ja?

Rechtsanwalt: Blocher möchte, dass Geld buchstäblich «neutralisiert» wird, sobald man in der Schweiz damit Geschäfte macht. Auch wenn es von Unterdrückern kommt, die mit Atombomben drohen. Dem Geld sieht man nicht an, woher es kommt. Also ist es neutral.

Oligarch: Schlau, der Mann.

Rechtsanwalt: Ja, sehr schlau. Er erzählt tatsächlich dem Volk, dass die Schweiz die Demokratie fördert, wenn sie Geld von Diktatoren vermehrt. Dass die Schweiz den Frieden sichert, wenn sie Geld von Kriegsführern vermehrt.

Oligarch: Haha, man kann den Menschen alles verkaufen, wenn man es nur richtig formuliert.

Rechtsanwalt: Richtig.

Oligarch: Ich will mich bei dem Herrn Blocher auf jeden Fall bedanken.

Rechtsanwalt: Blocher bezeichnet die Sanktionen gegen Sie als «Zwangsmassnahmen».

Oligarch: So ist es. Wir Oligarchen werden gegeisselt, nicht die Ukraine!

Rechtsanwalt: Ich stehe zu dieser Aussage natürlich ganz neutral.

Oligarch: Kann ich diese Neutralitätsinitiative irgendwie unterstützen? Mit Geld? Mit Fake News auf Facebook?

Rechtsanwalt: Die Initiative ist noch ganz am Anfang … Es kann schon noch drei, vier Jahre …

Oligarch: Drei, vier Jahre? Und das verkaufen Sie mir als gute Nachricht? Ich bin nicht doof, und ich bin mir jetzt auch überhaupt nicht sicher, ob das Schweizer Volk diesen Quatsch glaubt.

Rechtsanwalt: Nein, nein, nein … Glauben Sie mir, die Initiative wird Erfolg haben, am Schluss entscheidet die Schweiz immer vernünftig. Glauben Sie mir …

Oligarch: Was heisst vernünftig?

Rechtsanwalt: Wir Schweizer haben sehr wohl auch ideelle Werte. Aber die dürfen eben nicht zu viel Geld kosten.

Laura de Weck Infos einblenden Die Autorin Laura de Weck schreibt am Dienstag abwechselnd mit Barbara Bleisch, Michael Hermann und Rudolf Strahm.

