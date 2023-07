200 Teilnehmende – Neuzuzüger in Bülach erhalten besondere Stadtführung 200 Personen nahmen am Neuzuzügeranlass der Stadt Bülach teil. Als Willkommensgeschenk erhielten sie eine Führung in ihrem neuen Wohnort. Astrit Abazi

Die Stadtführung begann bei der reformierten Kirche von Bülach. Foto: Sibylle Meier

Ein Neuzuzügertag widerspiegelt das politische und persönliche Interesse der Eingeladenen an ihrer neuen Wohngemeinde oder der Stadt ihrer Wahl. Wer das farbenfrohe Treiben vor der reformierten Kirche Bülach am letzten Samstagmorgen beobachtete, konnte nicht nur den ganzen Stadtrat in persona ausmachen, sondern auch die Begeisterung in den Augen der Eingeladenen deutlich ablesen. Etwas mehr als 200 Neubülacherinnen und Neubülacher – also ein gutes Zehntel – folgten der Einladung, die an insgesamt 2200 Personen verschickt worden war, und trafen sich sozusagen im Herzen der Stadt.