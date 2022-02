Aussenseiter überflügelt Favoriten – Newcomer wird FDP-Fraktionschef Faustdicke Überraschung im Bundeshaus: Der Neuenburger Nationalrat Damien Cottier setzt sich in der Wahl ums FDP-Fraktionspräsidium gegen den Waadtländer Olivier Feller durch. Beni Gafner

Seit 2019 im Bundeshaus und nach geheimer Wahl bereits FDP-Fraktionspräsident: Damien Cottier. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Er betrachtete sich im Vorfeld der Wahl selber als Aussenseiter – und nun schlägt er den Favoriten hauchdünn, mit 19 zu 18 Stimmen. Der 46-jährige Neuenburger Nationalrat Damien Cottier präsidiert neu die FDP-Bundeshaus-Fraktion.



Dass sich der ehemalige persönliche Berater des früheren FDP-Bundesrats Didier Burkhalter gegen den Waadtländer Juristen und Westschweizer-Immobilienverbands-Präsidenten Olivier Feller durchsetzt, war im Vorfeld der fraktionsinternen Ausmarchung nicht zu erwarten gewesen. Feller, seit zehn Jahren Nationalrat und perfekt deutschsprachig, zeigte sich im Anschluss an seine Niederlage entsprechend enttäuscht.

Damien Cottier hat bereits parlamentarische Führungserfahrung: Im Neuenburger Kantonsparlament, dem er von 1997 bis 2008 angehörte, präsidierte er fünf Jahre lang die Fraktion. Cottier ist erst seit zwei Jahren Nationalrat, zählt zum Mitte-links-Flügel der FDP-Fraktion und ist gesellschafts- wie europapolitisch progressiv.



Aktuell präsidiert der Neuenburger die parlamentarische Delegation im Europarat. Er sitzt sodann in der wichtigen Staatspolitischen Kommission des Nationalrats.

Meinungsbildung während der Sitzung?

Cottier sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, er selber zähle sich nicht zum linken FDP-Flügel. «Alle in unserer Fraktion politisieren rechts der Mitte, und ich gehöre dazu.» Im Kanton Neuenburg präsidiere er den Gewerbeverband und damit eine klar bürgerliche Organisation.



Entsprechend sieht sich Cottier auch nicht als linken Gegenpol zu Parteipräsident Thierry Burkart. Schliesslich sei er bei seiner Wahl vom pointiert bürgerlich politisierenden Genfer Nationalrat Christian Lüscher unterstützt worden, sagt Cottier.

Wie im Anschluss an die Fraktionssitzung zu vernehmen war, kam es in der Diskussion um den geeigneten Nachfolger des abtretenden Fraktionschefs Beat Walti (ZH) zu keinerlei Grabenkämpfen. Es scheint ganz so, als hätten persönliche Präferenzen, die erst während der Sitzung zum Tragen kamen, den knappen Wahlsieg Cottiers möglich gemacht.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

