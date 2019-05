«Der Friedhof soll schön und würdig aussehen»

Auf dem Friedhof von Buchberg und Rüdlingen ist eine Baumaschine aufgefahren. Der Motorenlärm und das schwere Rumpeln von grossen Steinen, die in eine Mulde fallen, stören den Frieden, der über diesem Ort liegt. Vorne auf dem Bagger sitzt Friedhofsgärtner Fredy Fehr. Die Holzzange eines umgebauten Mistkrans umfasst einen Grabstein aus Granit und löst diesen durch Rütteln und Zerren aus der Verankerung.

«Normalerweise räumen wir die Gräber nach 25 Jahren, wenn die Gräber gepflegt würden, spricht aber auch nichts dagegen, die Toten länger liegen zu lassen.»Fredy Fehr, Friedhofsgärtner

Eine Reihe Gräber wird geräumt. Nun fasst die Holzzange die Grabfassung, die ebenfalls aus Granit ist. Manchmal knirscht es ordentlich, bis sich die Steine aus der Fassung bringen lassen wollen.

«Normalerweise räumen wir die Gräber nach 25 Jahren», erklärt Fehr. In dieser Reihe sei es aber weit länger her, teilweise fast 35 Jahre, seit jemand beerdigt wurde. Wenn die Gräber gepflegt würden, so Fehr, spreche nichts dagegen, die Toten auch länger liegen zu lassen. Man habe hier auf dem Friedhof ja bisher genügend Platz.

Die Särge bleiben liegen

In der Reihe, die nun geräumt wird, wurden die Toten in Särgen bestattet, es waren sogenannte Erdbestattungen. Fehr, der bei seiner Arbeit von seiner Frau Ursula und Ruedi Gehring unterstützt wird, räumt Grabsteine und Fassungen ab und entsorgt auch die Blumen, Büsche und Dekorationen. Danach wird bei der abgeräumten Gräberreihe und auf dem grossen freien Rasenstück daneben neuer Rasen angesät.

«Blumen sind etwas Schönes und Lebendiges. Sie wegzuwerfen, bloss weil man das Grab räumt, wäre traurig»Fredy Fehr pflanzt drum die Blumen der geräumten Gräber am Freidhofsrand

Die Särge mit den Toten bleiben unter den weggeräumten Grabstätten liegen. Das ist so üblich, und so kann es durchaus geschehen, dass Fehr ein Skelett vorfindet, wenn er ein neues Grab ausheben muss. Denn dieses Stück Land wurde schon vor rund 1000 Jahren als Friedhof genutzt.

Ursula Fehr, die Freude an Blumen hat, rettete bei diesen Grabräumungen schon so manchen Rosenbusch vor dem Abfall, indem sie ihn an einen sonnigen Platz am Friedhofrand setzte: «Blumen sind etwas Schönes und Lebendiges. Sie wegzuwerfen, bloss weil man das Grab räumt, wäre traurig», findet sie.

Der Friedhof ist ein besinnlicher Ort. Er soll deswegen auch schön und würdig aussehen. Ausserdem sind die Leute, die hierher kommen in einer besonderen Stimmung und manchmal ergeben sich hier gute Gespräche.»Fredy Fehr, Friedhofsgärtner

Fehrs Aufgabe als Friedhofsgärtner umfasst auch die Grabaushebung kurz vor der Abdankung. Auf dem Friedhof von Buchberg und Rüdlingen gibt es vier Gräberarten: die Erdbestattung, das Urnengrab, das Gemeinschaftsgrab und die Kindergräber.

Bei seiner Arbeit kommt er oft in Kontakt mit den Hinterbliebenen. «Manchmal ist es ihnen wichtig, dem Verstorbenen eine Freude zu machen. Wenn ich kann, helfe ich gern, Lösungen zu finden, die mit der Friedhofsordnung verträglich sind», sagt Fehr. Sehr ans Herz gehen ihm Kinderbestattungen. «Wie wichtig es ist, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin in einem solchen Moment Trost spenden kann, erlebe ich dann immer wieder.»

Im Einsatz für die Würde

Für ihn ist die Arbeit auf dem Friedhof sehr befriedigend, und er möchte noch lange weitermachen: «Der Friedhof ist ein besinnlicher Ort. Er soll deswegen auch schön und würdig aussehen. Ausserdem sind die Leute, die hierher kommen in einer besonderen Stimmung und manchmal ergeben sich hier gute Gespräche.» (Zürcher Unterländer)