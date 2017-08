Die jungen Kamele erhalten Namen

Die kleinen Kamele üben jeweils grosse Anziehungskraft aus auf die Besucherinnen und Besucher des Kamelfests. Diese Jahr findet es am Wochenende vom 26. und 27. August in Oberglatt statt. Bei diesem Anlass kommen vor allem auch die Kinder auf ihre Rechnung. Sie können sich bei einem Ritt auf dem Dromedar vergnügen oder in der Gumpiburg austoben.

Kamelmilch steht für alle zur Degustation zur Verfügung, wer sie mag, kann auch welche kaufen. Ein Schauspiel verspricht die Fütterung der Tiere. Der Wettbewerb für die Vorschläge, wie die jungen Kamele heissen sollen, läuft über beide Tage. Die Auflösung findet am Sonntag um 17 Uhr statt. Ebenfalls spannend wird die Wahl der schönsten Kameldame im Stall.

Einblick in Geflügelhof

Am Kamelfest besteht die Möglichkeit, Einblick in den Legehennenstall von Paul von Euw zu erhalten. Besonders interessant dürfte der Blick in die Kükenbox sein. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Festwirtschaft, musikalischer Unterhaltung und Bauchtanz-Show am 7. Kamelfest lädt zum gemütlichen Beisammensein ein. (red)