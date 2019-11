Dubai – Abu Dhabi – Emirate der Superlative





In Dubai, dem zweitgrössten Emirat, sind Tradition und Moderne eng verbunden. Die gleichnamige Hauptstadt, eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt, besticht durch ihre Kontraste. Häuser mit Windtürmen stehen neben Wolkenkratzern und alte Dhaus liegen vor Spiegelfassaden. Gewürzsouks mit ihren fernöstlichen Düften bestehen neben gigantischen Einkaufszentren. Nützen Sie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und nehmen Sie an dieser fantastischen Reise teil.





Reisedatum

27. Dezember 2019 bis 4. Januar 2020





Abu Dhabi, das reichste der Vereinigten Arabischen Emirate, besticht durch ultramoderne Architektur, wie den Capital Gate Tower und hüllt sich doch in zurückhaltende Eleganz. Bewundern Sie die majestätisch wirkende Sheik Zayed Moschee und erleben Sie den ultimativen Adrenalinschub auf der Formel 1 Rennstrecke Yas Marina. Bestaunen Sie atemberaubende Sehenswürdigkeiten, wie den höchsten Turm der Welt, den 800 m hohen Burj Khalifa, und das einzige 7-Sterne Hotel der Welt, das Burj al Arab sowie die Naturschönheiten der Wüste.



Flugzeiten

27.12.2019 ab Zürich 14.35 Uhr / Ankunft Dubai 23.45 Uhr

4.1. 2020 ab Dubai 15.50 Uhr / Ankunft Zürich 19.55 Uhr



Preise pro Person mit Abo ohne Abo Doppelzimmer Fr. 4990.– Fr. 5290.–



Eingeschlossene Leistungen • Hin- und Rückflug Zürich–Dubai mit Emirates

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen–Hotel–Flughafen

• 5× Übernachtungen im 5 Sterne Mariott Marquise in Dubai

• 3× Übernachtungen im 5 Sterne Hotel Etihad Tower in Abu Dhabi

• Frühstücksbuffet

• 1× Mittagessen und 3 × Abendessen

• 1× Mittagessen im Burji al Arab

• 1× Mittagessen im Yas Marina F1 Hotel

• Silvester Diner inkl. Getränke (mit fantastischer Aussicht)

• Abschiedsabendessen im 5****** Emirates Palace

• Ausflüge und Besichtigungen laut Programm, inkl. der Eintrittsgelder

• Deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

• Reisebegleitung ab/bis Schweiz

• Ausführliche Reiseunterlagen, inklusive Reiseführer Polyglott (o.ä.)



Nicht eingeschlossene Leistungen

• Nicht eingeschlossene Leistungen

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Zuschlag: Fr. 1130.–

• Flüge in der Business Class auf Anfrage

• Flug im Wasser ugzeug: Fr. 280.– p. Person

• Copilot Passenger Experience im Supersport SST oder AMG Mercedes: Fr. 180.– p. Person

• Selbstfahrer auf dem F1 Circuit mit Formula Yas 300 oder Aston Martin: Fr. 530.– p. Person



Buchen

hwtours sagl.

Via San Carlo 7A

CH-6600 Muralto-Locarno

Telefon: +41 91 73 53 090 (Zentrale)

Fax: +41 91 73 53 099

info@hwtours.com

www.hwtours.com

Weitere Informationen www.hwtours.com