Jeffrey Epstein tot in Zelle gefunden

Jeffrey Epstein, der wegen des Vorwurfs des schweren Kindesmissbrauchs im Gefängnis sass, ist tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Nach Angaben der Behörden hat sich der 66-Jährige Unternehmer das Leben genommen.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft warf Epstein zuletzt vor, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Der Beschuldigte habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hiess es in der Anklageschrift. Einige der Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen und mit grossen Summen Bargeld angelockt worden. Epstein hatte auf nicht schuldig plädiert.

Pikant ist, dass Epstein zuletzt wohl unter besonderer Beobachtung stand. Im Juli war er verletzt auf dem Boden seiner Zelle gefunden worden. Er soll Blutergüsse im Nacken gehabt haben und nahezu bewusstlos gewesen sein. Unklar war seinerzeit, ob Epstein sich die Verletzungen selbst zugefügt hatte oder angegriffen worden ist. Das Gefängnis, in dem er zuletzt einsass, das Metropolitan Correctional Center, ist bekannt für seine strenge Sicherheit und bekannte Insassen, unter ihnen Terroristen, Wirtschaftskriminelle und jüngst der mexikanische Drogenbaron Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Epsteins Deal

Vor knapp einem Monat war US-Arbeitsminister Alexander Acosta in dem Missbrauchsskandal um Epstein zurückgetreten. Hintergrund war ein umstrittener Deal vor mehr als zehn Jahren, der dem Unternehmer ein Verfahren vor einem Bundesgericht ersparte - und dem Acosta als damaliger Staatsanwalt in Florida zustimmte.

Der schwerreiche Geschäftsmann Epstein war 2008 einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene einging, die ihn vor weiteren Ermittlungen bewahrte. Epstein bekannte sich damals schuldig, Klienten mit minderjährigen Prostituierten versorgt zu haben, und sass eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab - teils unter gelockerten Bedingungen. Im Gegenzug kam er ohne Verfahren vor einem Bundesgericht davon. Durch den Deal entging Epstein letztlich wohl einer lebenslangen Haftstrafe. (sz)