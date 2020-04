Neues Datum: StradivariFEST: Beethoven Tripelkonzert 21. Mai 2020, 17 Uhr Konzert (16.15 Uhr Prélude), Stäfa (25 statt 55 Franken inkl. Apéro)

StradivariFEST: Beethoven Tripelkonzert

NEUES DATUM

21. Mai 2020 | 17 Uhr Konzert | 16.15 Uhr Prélude Reformierte Kirche Stäfa (Kirchbühlstrasse 40, 8712 Stäfa)

Das StradivariFEST «Winterklänge am Zürichsee»: Das Beethoven-Jubiläum mit einem musikalischen und menschlichen Austausch der Extraklasse. Wir kommen zu unseren Fans nach Hause, rund um den Zürichsee. Das StradivariQuartett — diesmal zum Stradivari- Orchester erweitert– spielt neben der dramatischen Egmont-Ouvertüre das berühmte Tripelkonzert mit den Solisten Sebastian Bohren (Violine), Maja Weber (Violoncello) und dem Pianisten See Siang Wong von Ludwig van Beethoven. Das «Prélude» mit dem bekannten Journalisten Christian Berzins (NZZ am Sonntag) findet als Vorgespräch vor dem Konzert statt.

Was bei den «Stradivaris» auf keinen Fall fehlen darf, ist der offerierte Apéro nach den Konzerten: Dort lernen Sie die Musiker von ihrer ganz persönlichen Seite kennen!

Angebot

CHF 25.– statt CHF 55.– inkl. Apéro Machen Sie Ihren Vorteil zum Vergnügen!

Kartenbestellungen nehmen wir gerne telefonisch unter 043 333 55 55 oder per E-Mail an ticket@stradivariquartett.com entgegen. An der Abendkasse erhalten Sie die Vergünstigung gegen Vorweisen der Bonus-Karte ebenfalls.