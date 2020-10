Seit Wochen fühle ich mich etwas flau. Es ist nicht schlimm, aber ich vermisse meinen Alltag vor C.

Da war mein Leben klebriger, wärmer, verschwitzter. Ich konnte in Cafés Bücher lesen, am Flohmarkt mit undesinfizierten Händen Croissants essen, an Partys über Phoebe Waller-Bridge diskutieren. Mit Leuten, die ich eben erst kennen gelernt hatte. Stundenlang.