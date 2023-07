Fussballstar baut ohne Genehmigung – Neymar lässt illegal künstlichen See anlegen – und muss Millionen zahlen Der Fussballstar hat beim Umbau seines Luxus-Anwesens nahe Rio offenbar «dutzende Verstösse» begangen. Nun schreitet die brasilianische Justiz ein.

Neymar im Juni 2023 in Barcelona, Spanien. Foto: Eric Alonso (Getty Images)

Wegen Verstössen gegen Umweltauflagen bei einem ungenehmigten Bauprojekt hat die brasilianische Justiz eine hohe Geldstrafe gegen Fussballstar Neymar verhängt. Der brasilianische Nationalspieler und Star von Paris Saint-Germain muss insgesamt mehr als 16 Millionen Real (knapp 2,98 Millionen Franken) zahlen, wie die Behörden der Stadt Mangaratiba am Montag mitteilten. Dabei geht es unter anderem um einen künstlich angelegten See auf Neymars Luxus-Anwesen nahe der Millionenmetropole Rio de Janeiro.

Die brasilianischen Behörden hatten im Juni ein erstes Bussgeld in Höhe von fünf Millionen Real gegen Neymar wegen Verstössen gegen Umweltauflagen angekündigt. Die Stadtverwaltung von Mangaratiba verhängte nach eigenen Angaben nun noch vier weitere Bussgelder, weil Bauarbeiter ohne Genehmigung einen künstlichen See und einen Strand auf Neymars Grundstück angelegt hatten. Die Gesamtstrafe beläuft sich damit auf mehr als 16 Millionen Real. Neymar hat nun 20 Tage Zeit, um Einspruch gegen die Geldstrafe einzulegen.

Neymars Anwesen mit Heli-Landeplatz und Fussballplätzen – aber noch ohne den künstlichen See. Foto: AFP

Den Behörden zufolge wurden bei den Bauarbeiten auf Neymars Anwesen «dutzende Verstösse» festgestellt. Der 31-Jährige liess für sein Bauprojekt unter anderem einen Fluss umleiten und umfangreiche Grabungsarbeiten vornehmen – und zwar alles ohne Genehmigung.

Die Behörden sperrten das Grundstück ab und ordneten an, alle Bauarbeiten auf dem Anwesen sofort zu stoppen. Der Fussballer ignorierte die Anweisung: Er schmiss brasilianischen Medienberichten zufolge eine Party und ging in seinem künstlichen See schwimmen.

Neymar hatte das Anwesen 2016 gekauft. Berichten zufolge ist das Grundstück über 10’000 Quadratmeter gross und umfasst einen Helikopterlandeplatz, ein Spa und ein Fitnessstudio.

AFP/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.