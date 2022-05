Michael Huber aus Höri – Nicht kandidiert, aber mit 25 Stimmen in Schulpflege gewählt Michael Huber ist Mitglied einer Behörde, für die er nie kandidiert hat. Er will die Herausforderung Schulpflege annehmen. Daniela Schenker

In der Gemeinde Höri reichten am Wochenende 25 Stimmen für ein Amt in der Schulpflege. Foto: Michael Caplazi

Höri hat 1585 Stimmberechtigte. Sie waren am Sonntag an die Urne gerufen. Es ging darum, im zweiten Wahlgang ein Schulpflegemitglied zu wählen und so den Ende März vakant gebliebenen fünften Sitz zu besetzen. Knapp 15 Prozent – nämlich 236 Personen – legten einen Wahlzettel in die Urne. 164 davon waren leer oder ungültig. Blieben 72. Auf 25 davon stand der Name Michael Huber. Andere Personen erzielten maximal vier Stimmen. Damit war Huber gewählt – ohne je für das Amt kandidiert zu haben. «Beim zweiten Wahlgang ist nicht mehr das absolute, sondern das relative Mehr massgebend, was bedeutet, dass gewählt ist, wer die meisten Stimmen erzielt. Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde Höri hat», sagt Gemeindeschreiberin Katrin Gautier und ergänzt: «Mir ist keine Wahl bekannt, bei der in der Gemeinde in den vergangenen sieben Jahren eine Person mit einer so tiefen Stimmenzahl gewählt wurde.»

Der Name war ein Begriff

Offizielle Bewerbungen für den zweiten Wahlgang hatte es in Höri nicht gegeben und deshalb auch kein Beiblatt zum Wahlzettel. Dass dennoch 25 Personen den Namen Hubers in die Urne legten, könnte damit zu tun haben, dass der 36-jährige parteilose Kaufmann bei den Wahlen im März als Neuer für den Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission (RPK) kandidierte, jedoch scheiterte.

«Bei der Wahl in die Schulpflege dürften sich einige Stimmberechtigte an den Namen Michael Huber erinnert und diesen auf den Wahlzettel geschrieben haben», vermutet Schulpflegepräsident Daniel Daldini. Für ihn sei das Resultat bei dieser Ausgangslage keine Überraschung gewesen.

Gewählter stellt sich Herausforderung

Und der Gewählte selbst? Er sei in gewisser Weise überrascht worden, sagt Michael Huber. «Mit der Nichtwahl Ende März war die Sache für die aktuelle Legislatur für mich gedanklich abgeschlossen.» Er hat sich entschlossen, die Wahl anzunehmen. «Ich erhalte dadurch die Möglichkeit, noch einiges hinzuzulernen. Einer derartigen Herausforderung soll man sich stellen, wenn sie an einen herangetragen wird.»

Der parteilose Michael Huber nimmt die Wahl in die Schulpflege an. Foto: PD

Sein oberstes Ziel sei, dafür zu sorgen, dass sich jedes Kind in der Schule wohlfühle, man mit einander spreche, Konflikte anpacke und sie löse. Dafür müsse vieles zusammenpassen. «Die Umgebung, das Klima, die Klassengspänli, die Lehrpersonen, die Methodik und so weiter.» Von alldem werde er sich bald ein gutes Bild machen können, sagt Huber.



Amtszwang wäre zum Thema geworden

Daniel Daldini ist froh, dass nicht eine Person ins Amt gehievt wurde, die dieses abgelehnt hätte. Dann wäre nämlich der Amtszwang ins Spiel gekommen. Von diesem ausgenommen sind einzig Personen, die nicht in der Gemeinde wohnen, älter sind als 60 Jahre oder bereits ein anderes Gemeindeamt ausüben. Ebenfalls befreien lassen können sich Personen, die schon zwei Amtsperioden in der betreffenden Behörde hinter sich haben oder für die die Ausübung aus anderen wichtigen Gründen nicht zumutbar ist. Die Tatsache, dass sich Huber zuvor um ein anderes Amt in der Gemeinde beworben hat, wertet Daldini positiv. «Das zeigt, dass jemand motiviert ist und etwas machen will.»

Hartes Pflaster für Behörden

In Höri Personen für ein Amt in der Schulpflege zu gewinnen, sei noch nie einfach gewesen, sagt der Schulpflegepräsident: «Ich habe jedenfalls seit 2003 noch nie eine Kampfwahl erlebt. Wir haben auch diesmal versucht, eine geeignete Person zu motivieren.» Doch das sei schliesslich an der Einwilligung von dessen Arbeitgeber gescheitert.

Andernorts sind es die verschiedenen Parteien, die regelmässig Personen für Behördenämter rekrutieren. In Höri gibt es nur eine Partei, die SVP. Derzeit sind sämtliche Mitglieder der Schulpflege parteilos, und im Gemeinderat gehört einzig Präsident Roger Götz der SVP an.

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.