Leichtathletik: Wisacher-Cross – Nicht nur Jonas Raess meldet seine Ambitionen an Am sechsten Wisacher-Cross haben sich gleich vier Aktive des LC Regensdorf für eine Selektion für die Cross-EM empfohlen: Jonas Raess, Urs Schönenberger, Selina Fehler und Loris Pellaz. Jörg Greb

Allein auf weiter Flur: Lokalmatador Jonas Raess hängt seine Konkurrenten im Hauptrennen des sechsten Wisacher-Cross in Regensdorf früh ab. Foto: Sibylle Meier

Wenn im LC Regensdorf von internationaler Klasse die Rede ist, fällt zuallererst der Name Jonas Raess. Der Olympiateilnehmer von über 5000 Meter demonstrierte seinen Status am sechsten Wisacher-Crosslauf in eindrücklicher Manier. Früh spielte der 27-Jährige am Heim-Crossrennen seines Vereins seine Sonderklasse aus. Meter um Meter löste er sich vom Rest des Feldes. Schon nach drei der acht 1-Kilometer-Runden begann Raess gar damit, die Letzten im Feld zu überrunden. Nach 24:22 Minuten und 8,1 km in den Beinen überquerte er die Ziellinie – mit einem Vorsprung von 58 Sekunden auf den Zweitplatzierten – den OL-Weltklasseläufer Joey Hadorn.