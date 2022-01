Tiere mit Humor – Nicht nur Spassvögel machen Quatsch Lustige Schimpansen, grinsende Hunde, übermütige Esel: Auch Tiere albern herum. Für das sinnbefreite Verhalten braucht es kognitive Fähigkeiten. Katrin Blawat

Viele Tiere wissen, wie sie sich das Leben leichter und schöner machen können: Pferde beim Spielen. Foto: imago/McPhoto/Kuczka

Die Pferde toben wie unterbeschäftigte Halbstarke. Sie steigen auf die Hinterbeine, versuchen, sich gegenseitig in die weiche Haut am Bauch zu zwicken, ziehen einander mit ihren Mäulern am Ohr, beissen in die Nase des anderen. Bis es einem der beiden reicht. Sein Gesichtsausdruck wirkt grimmig, die Ohren gehen zurück. Hat ihn der Humor verlassen? Seinen Partner jedenfalls nicht, so leicht lässt der sich nicht abwimmeln. Wahrscheinlich hat er an irgendwelchen Mimikfeinheiten erkannt, dass der andere es doch nicht vollkommen ernst meint mit seiner plötzlich schlechten Laune. Unbeeindruckt zwickt er erneut in die Nase seines Kumpels – und lächelt.

Sind diese Zeilen eine unzulässige Vermenschlichung? Oder lediglich ein Beispiel dafür, dass auch Pferde, wie die meisten anderen Tiere, wissen, wie sie sich ihr Dasein leichter und schöner machen können? Fest steht jedenfalls: Ein Leben ganz im Ernst, das ist auch für Tiere nichts. Und selbst wenn es nur nach Jux und Tollerei aussieht, dient das alles doch einem höheren Zweck: Wer spielt, der lernt fürs Leben. Ob zumindest manche Tiere dabei auch über Humor verfügen, der eher eine innere Haltung als eine Verhaltensweise beschreibt, ist jedoch eine kniffelige Frage. Immerhin stecken hinter leichtfüssig daherkommendem Humor grosse kognitive Leistungen. Doch einiges deutet darauf hin, dass zumindest Menschenaffen unter bestimmten Umständen zu so etwas wie Slapstick fähig sind.

Vögel und Säuger spielen häufiger als Amphibien und Reptilien

Am besten nähert man sich der Humorforschung über das, was sich von aussen beobachten und hören lässt: übers Spiel und übers Lachen. Spass muss sein, egal ob für Pferde, Vögel oder Frösche. Zwar spielen Vögel und vor allem Säuger generell häufiger als etwa Amphibien und Reptilien. Doch selbst unter den Wirbellosen gibt es die Oktopusse, die Biologen dabei beobachtet haben, wie sie mit einer Winkerkrabbe spielen wie die Katze mit der Maus.

Komodowarane spielen gern mit Bällen, wie hier Raja im London Zoo. Im Ball ist Rajas Lieblingsfutter versteckt. Foto: imago/ZUMA Press

Einige Frösche reiten auf aufsteigenden Luftblasen oder raufen im Spass miteinander. Komodowarane spielen mit Bällen. Manche Schildkröten schubsen Treibgut vor sich her wie Kinder eine alte Coladose. Und eine Krähe wurde in Russland gefilmt, wie sie immer wieder ein verschneites Hausdach hinunterschlittelte.

Nein, man soll Tiere nicht vermenschlichen, und einer Krähe Spass anzusehen, dürfte selbst dem gewieftesten Verhaltensforscher schwerfallen. Dennoch: Wer beim Anblick der schlittelnden Vögel nicht überzeugt ist, dass sie gerade mindestens so viel Spass haben wie Kinder bei einer Schneeballschlacht, der hat vielleicht auch in seinem eigenen Leben nicht viel am Hut mit den heiteren Momenten.

Delfine vergnügen sich gern in nicht ernst gemeinten Kämpfen Foto: imago images/Ardea

Zu den besonders kreativen Spielern gehören Delfine. Häufig vergnügen sie sich in nicht ernst gemeinten Kämpfen und jagen einander nach, reiten auf Wellen oder kicken Seegras, Fische oder Schildkröten durch die Gegend. Doch sie können noch mehr. Vor allem in Gefangenschaft lebende Delfine atmen im Spiel so durch ihr Blasloch aus, dass dabei ein Ring aus Luftblasen entsteht. Mit diesem albern sie dann herum, tauchen durch den selbst gemachten Ring hindurch oder stupsen die einzelnen Luftblasen an.

Damit beherrschen Delfine alle drei von der Wissenschaft identifizierten Formen des Herumalberns: Bewegungsspiele, bei denen etwa der Hund seinem eigenen Schwanz nachjagt; Objektspiele wie das Kicken eines Balls; und schliesslich Sozialspiele wie die nicht ernst gemeinten Raufereien.

Nicht immer lassen sich diese drei Formen leicht voneinander unterscheiden. Norbert Sachser, Verhaltensforscher an der Uni Münster, nennt ein Beispiel von Meerschweinchen. Sind diese Nager noch jung, werden sie gelegentlich von Hüpfanfällen gepackt, im Englischen treffend «popcorning» genannt. Dabei rast das Tier plötzlich los, bleibt kurz stehen, springt mit allen vieren in die Luft, dreht sich, schlackert mit dem Kopf und landet wieder auf dem Boden. «Das machen sie, wenn sie allein sind», sagt Sachser. «Aber wenn andere Jungtiere dabei sind, lassen die sich anstecken. Dann könnte man meinen, sie spielen zusammen, dabei tobt eigentlich jeder für sich.»

Manche Schildkröten schubsen Treibgut vor sich her wie Kinder eine alte Coladose. Foto: imago/Melanie Bauer

Spielen ist auch eine Frage des Alters: Nur vergleichsweise wenige Säuger, darunter Elefanten, Hunde und ihre Verwandten, Ratten, Wale sowie Papageien und Rabenvögel spielen auch noch als Erwachsene. Nicht zu vergessen die Primaten, unter denen wiederum der Mensch als Meister des vermeintlich sinnlosen, spassigen Tuns gilt. Wenn Schiller feststellte: «Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt», dann lag der Dichter damit vor allem deshalb richtig, weil kein anderes Lebewesen so viel Zeit sowie kognitive und soziale Ressourcen fürs Spiel hat wie der Homo sapiens – übrigens auch bekannt als Homo ludens, also der spielende Mensch.

Wer es sich leisten kann, der ist gut damit beraten, so viel zu spielen wie nur möglich. «Das ist vielleicht die einzige Verhaltensweise, die selbstbelohnend ist», sagt Sachser. Sehr wahrscheinlich aktivieren die Albereien das Dopaminsystem im Gehirn, sodass sich gleich besser und fröhlicher fühlt, wer spielt. Von aussen betrachtet, ist es dagegen gerade typisch für das Herumalbern, dass es keinem offensichtlichen Zweck dient. Es beginnt spontan, und solange keine Gefahr von aussen oder anderer Stress auftritt, der die entspannte Atmosphäre vergiftet, wiederholt es sich.

Sinnlos ist Spiel deshalb aber noch lange nicht. Wer tobt und tollt, der trainiert seine Muskeln und wichtige Bewegungsabläufe, er lernt in entspannter Haltung seine Umgebung kennen und kann soziale Rollen ausprobieren, die ihm im Ernstfall vielleicht noch eine Nummer zu gross wären.

«Spielen macht Individuen anpassungsfähiger, weil es sie sozialer macht – und es lässt sie erfolgreicher in ihrem Sozialleben werden.» Isabel Behncke, University of Oxford

Typischerweise wechseln Tiere im gemeinsamen Spiel immer wieder die sozialen Rollen: Jeder ist mal Räuber und gleich darauf wieder Polizist. Allerdings wird sich etwa ein Murmeltier, das im wahren Leben eine ranghohe Position anstrebt, mit der Zeit auch im Spiel immer häufiger in der Rolle des Ansagers wiederfinden. Miteinander zu toben, heisst zumindest bei diesen Tieren nicht, dass alle Dominanzfragen unwichtig werden.

Spielen macht es leichter, die ernsten Seiten des Lebens zu meistern. Nachdem die Primatologin Isabel Behncke von der University of Oxford jahrelang erwachsene Bonobos – nach dem Menschen die wohl zweitverspielteste Spezies – beobachtet hat, ist sie sich sicher: «Spielen macht Individuen anpassungsfähiger, weil es sie sozialer macht; und es lässt sie erfolgreicher in ihrem Sozialleben werden als ein Ergebnis der gestiegenen Anpassungsfähigkeit», schreibt Behncke in einer Sonderausgabe der Fachzeitschrift «Current Biology» zum Thema «The Biology of Fun».

Lebenslanges Spiel als Schlüssel zu sozialem Erfolg – das hat auch der inzwischen verstorbene Psychologe Jaak Panksepp bei Ratten festgestellt. Seiner Forschung zufolge haben verspielte Rattenmännchen besonders gute Chancen bei Weibchen, weil sie am besten wissen, wie man Durchsetzungskraft mit Galanterie verbindet. Schliesslich gilt es auch im Spiel, stets auf einem schmalen Grat zu bleiben. Oft sind die Bewegungen etwa während des gemeinsamen Tobens durchaus rüde und die gleichen, die das Gegenüber in einem ernsten Kontext bedrohen oder verletzen könnten. Wenn ein Pferd nach dem Ohr des Kumpels schnappt oder ihm vor die Brust kickt, muss beiden klar sein, ob diese Rempeleien der Auftakt zum Toben sind oder zu einer Auseinandersetzung über den besten Platz am Heu.

Schimpansen zeigen beim Spielen ihre Zähne, ähnlich wie lächelnde Menschen. Foto: imago stock&people

Um diesen Konsens sicherzustellen, setzen viele Tiere ein «Spielgesicht» auf. Der Schimpanse zeigt seine Zähne, ähnlich wie ein lächelnder Mensch. Auch der Hund öffnet das Maul leicht, blickt entspannt und bewegt sich insgesamt ausgelassen und flüssig. Weil doppelt oft besser hält, lassen einige Spezies zusätzlich zu einem speziellen Gesichtsausdruck auch sogenannte Spielvokalisationen hören. Jeder, der nicht an die nüchterne Sprache der Wissenschaft gebunden ist, würde sagen: Der Affe lacht.

Wie die britische Psychologin Marina Davila Ross mit Filmaufnahmen und Analysen der Gesichtsausdrücke von Schimpansen gezeigt hat, ähnelt das Lachen dieser Tiere optisch dem menschlichen. Allerdings klingt das Affenlachen eher wie ein Keuchen. Ratten dagegen lachen, wenn sie gekitzelt werden, pfeifend in Ultraschalltönen, für das menschliche Ohr normalerweise nicht hörbar.

Wenn man nur genau genug hinhört, scheint es im Tierreich mehr zu lachen zu geben als lange gedacht. So tragen amerikanische Bisons nicht umsonst den Spitznamen «Laughing Buffalo» (lachender Büffel). Sie scheinen viel Spass daran zu haben und diesen auch lautstark zu äussern, wenn sie auf Eisflächen herumrutschen. Kürzlich veröffentlichte ein Team um Sasha Winkler von der University of California in Los Angeles im Fachjournal «Bioacoustics» anhand einer Literaturrecherche eine Liste mit 65 Tierarten, für die bereits «Spielvokalisationen» beschrieben sind. Neben Primaten und Hunden befinden sich in der Aufzählung zum Beispiel Hausrinder, Mangusten und mehrere Vogelarten.

So zeigt ein Hund sein «Spielgesicht»: Leicht geöffneter Mund. Foto: Getty

Lachen, Spass und Humor hängen zumindest beim Menschen überraschend wenig eng zusammen. Gelacht wird in den allermeisten Fällen nicht wegen eines guten Witzes oder einer besonders lustigen Situation, sondern um den anderen zu beschwichtigen. Wer lacht, will meistens ausdrücken: «Ich bin harmlos. Bitte sei mir nicht böse und tu mir nichts.»

Bleibt die Frage, wie es bei Tieren aussieht. Hat ein lachender Schimpanse wirklich Humor? Oder ein Pferd, das immer wieder zum Menschen kommt, um sich von ihm in die Nase zwicken zu lassen? Zwei Esel, die sich balgen wie kichernde Kleinkinder?

Schwierig zu beantworten sind diese Fragen, weil man von dem offensichtlichen Verhalten nicht auf die inneren Beweggründe schliessen kann und sich eine humorvolle Geisteshaltung kaum objektiv messen lässt. Und weil es schon allein schwerfällt, Humor genau zu definieren. Man kann es betont nüchtern angehen wie der Psychiater Joseph Polimeni, der im Fachmagazin «Evolutionary Psychology» unter dem Titel «The First Joke» schreibt: «Humor ist der zugrunde liegende kognitive Prozess, der oft, aber nicht notwendigerweise zum Lachen führt.»

Zwei Esel, die sich balgen wie kichernde Kleinkinder. Foto: imago stock&people

Oder man versucht es mit Alltagserfahrung, wie es in einer Rezension des Buches «The Psychology of Humor» heisst: «Humor ist eines dieser Dinge, von denen jeder intuitiv weiss, was gemeint ist, auf die sich aber niemand einigen kann, wenn man darüber spricht. Zum Beispiel kann das, was der eine lustig findet, für einen anderen verletzend sein.»

Den gängigen Theorien zufolge hat sich Humor vor allem entwickelt, um sozial brenzlige Situationen zu entschärfen. Im besten Fall verbindet er, versöhnt und vermittelt Kritik auf annehmbare Weise. So kann auch die Wissenschaft einiges anfangen mit der volkstümlichen Definition von Humor als dem Knopf, der das Platzen des Kragens verhindert. Viele Forscher halten Humor zudem für ein Mittel, um Bindungen innerhalb der Gruppe zu stärken und Hierarchiestreitigkeiten ebenso effektiv wie friedvoll beizulegen.

Slapstick bei Pavianen und Elefanten

So lässt sich über Humor immerhin dies eindeutig sagen: Er ist zu einem ernst zu nehmenden und ernst genommenen Forschungsthema avanciert. Das stelle Humorforscher vor ein gewisses Paradox, schreibt der Evolutionsforscher Gil Greengross, denn viele Leser würden zu diesem Thema lustige Texte erwarten und seien dann erstaunt über die Nüchternheit der meisten wissenschaftlichen Artikel und Bücher. Rod Martin, Autor von «The Psychology of Humor», lässt wenig Verständnis für derartige Erwartungen erkennen. Damit zu rechnen, dass Humorforschung lustig wäre, sei analog zu der Annahme, dass wissenschaftliche Artikel über die menschliche Sexualität erregend seien.

Doch begibt man sich mit derart heruntergedimmten Erwartungen auf die Suche nach wissenschaftlichen Hinweisen für echten Humor bei Tieren, wird es dennoch ganz unterhaltsam. Zumindest, wenn man Slapstick mag. Da geht es um Paviane, die hinter einem Zaun stehende Kühe am Schwanz ziehen – und sich dann köstlich über den Ärger der Kuh zu amüsieren scheinen. Oder ein Elefant trompetet besonders laut und scheint sich – so viel Wortspiel muss erlaubt sein – tierisch zu freuen, wenn ein Gnu vor dem Lärm erschrickt.

Ein Schopfmakak auf Sulawesi macht mithilfe eines Kabelauslösers ein Selfie – und zeigt grinsend seine Zähne. Foto: imago images / Danita Delimont

«Mittlerweile haben wir so viele gut belegte Anekdoten, dass ich sagen würde, so etwas wie Necken finden wir auch bei einzelnen Tierarten», resümiert Sachser. «Beim Menschen würden wir sagen, das ist vordergründiger Humor.» Den Verhaltensforscher überraschen solche Hinweise auf basalen Humor bei Tieren nicht. Irgendwo muss aus der Evolution schliesslich herkommen, was der Mensch in vielen Umfragen als eine der wünschenswertesten Eigenschaften seines Gegenübers beschreibt. «Ich vertrete die Ansicht, dass wir nichts beim Menschen haben, was nicht in Ansätzen oder Vorformen auch bei unseren tierischen Verwandten vorhanden ist», sagt Sachser.

«Ich kenne kein Beispiel, wo ein Tier einem anderen einen Witz erzählt hätte, der andere lacht sich darüber kaputt, geht zum Nächsten und erzählt den Witz weiter.» Norbert Sachser, Uni Münster

Geht es jedoch um hintergründige Formen von Humor, ist bei jedem nicht menschlichen Lebewesen schnell Schluss. «Ich kenne kein Beispiel, wo ein Tier einem anderen einen Witz erzählt hätte, der andere lacht sich darüber kaputt, geht zum Nächsten, erzählt den Witz weiter, und da ist dann auch grosse Freude», sagt Sachser. «Und ‹Humor ist, wenn man trotzdem lacht› – das sehe ich auch nicht bei Tieren.»

Um in dieser Liga mitzuspielen, bräuchten Tiere eine höhere kognitive Leistungsfähigkeit als für die meisten anderen sozialen Interaktionen. Hintergründiger Humor basiert auf Sprache, erfordert das Erkennen von Inkongruenzen, eine gewisse Distanz zu sich selbst und seiner Umwelt sowie die Fähigkeiten zu täuschen, abstrakt zu denken und die Perspektive eines anderen zu übernehmen. «Man kann Humor daher ruhig als das komplexeste kognitive Attribut der Menschheit ansehen», schreibt der Psychiater Polimeni. Mit anderen Worten: Nichts ist schwieriger als feiner Humor.

Der hat sich, so sehen das viele Wissenschaftler, während der Evolution aus anderen Spielformen entwickelt. Bei Kindern lässt sich dieser Werdegang noch im Zeitraffer beobachten. Als Erstes verfügen die Kleinen über rudimentäre Humorformen, wie sie auch ein am Schwanz ziehender Pavian oder ein trötender Elefant besitzen. Erst relativ spät beherrschen Kinder auch hintergründigen, auf Sprache basierenden Humor: ein mentales Spiel mit Ideen und Vorstellungen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.