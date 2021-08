Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich wohnhafte Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen und verraten Rituale, gute Lektüren und Ausflugstipps. Heute: Christian Kägi.

Wann merken Ihr Geist und Ihr Körper, dass Wochenende ist?

Spätestens am Samstagmorgen, wenn der Wecker nicht klingelt. Die Übergänge zwischen Arbeit und Leben sind bei mir fliessend – am Donnerstagabend ändert sich aber gewöhnlich etwas in der Stimmung.